Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян вышла из убыточного гостиничного бизнеса «Аталанта-2». Ранее компанией владел Тигран Кеосаян, ныне покойный супруг журналистки.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, журналистка Маргарита Симоньян 25 августа перестала быть учредителем ООО «Аталанта-2», специализирующегося на гостиничной деятельности. С июля 2021 года по июнь 2026 года владельцем компании по данным ЕГРЮЛ числился ее муж, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян.

ООО «Аталанта-2» зарегистрировано в мае 1992 года в Москве и более 30 лет работает в сфере предоставления мест для временного проживания. Единственным учредителем компании в данный момент является Ольга Кошкина. С 2020 года выручка компании является нулевой или данные о ней отсутствуют. Убыток «Аталанта-2» в прошлом году увеличился на 43% и составил 915 тыс. рублей (637 тыс. рублей в 2024 году).

Маргарита Симоньян в настоящее время является учредителем ООО «Колизеум», которое занимается исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения, а также имеет действующее ИП в области радиовещания. С июля 2018 года по июнь 2026 года ООО «Колизеум» владел Тигран Кеосаян. С 2022 года компания показывает нулевую выручку, а 2025 году оно ушло в минус на 2,8 млн рублей.