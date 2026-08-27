Ночью 27 августа беспилотники атаковали российские регионы от Ростовской области до Урала.

Над Ростовской областью за ночь уничтожили более 70 дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Под ударом оказались Каменск-Шахтинский и восемь районов региона.

В Шолоховском лесничестве обломки беспилотника вызвали лесной пожар. К утру огонь локализовали на площади 3,3 гектара. Обломки также повредили два частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Пострадавших нет.

Над Воронежской областью сбили почти 20 беспилотников — над двумя городскими округами и шестью районами, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Росавиация в ночь на 27 августа вводила временные ограничения на прием и отправку самолетов: к 4:50 мск они действовали в 18 аэропортах — Сочи, Волгограда, Саратова, Пензы, Самары, Саранска, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Орска, Уфы, Ижевска, Кирова, Перми, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

В Свердловской области около 6:10 мск объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер. В Екатеринбурге включали сирены, аэропорт Кольцово работал с ограничениями. Режим сняли около 7:50 мск.