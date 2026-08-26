Дежурные силы ПВО в ночь на 26 августа перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, сообщило Минобороны РФ.

В Липецкой области от падения беспилотника загорелся частный дом в Липецком округе. Погибли мужчина и подросток 14 лет, еще две женщины пострадали и госпитализированы, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В Белгородской области ранения получили три человека. Врио губернатора Александр Шуваев рассказал, что регион за ночь атаковали 147 дронов, кроме того область пережила восемь обстрелов с применением артиллерии и РСЗО. В поселке Прохоровка два беспилотника сдетонировали на территории предприятия — двое мужчин с осколочными ранениями доставлены в больницу, повреждены два грузовых автомобиля. В Корочанском округе беспилотник атаковал грузовую машину, мужчина получил осколочное ранение стопы и от госпитализации отказался. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В Тамбовской области после падения БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске начался пожар — площадь возгорания превысила 100 тысяч квадратных метров, пострадал один сотрудник компании, сообщил губернатор региона Евгений Первышов. Глава Котовска Алексей Плахотников призвал горожан оставаться дома, закрыть окна и в ближайшие два дня пользоваться доставкой — из-за угрозы отравления угарным газом и продуктами горения.

Воздушная тревога вечером 25 августа и ночью на 26 августа объявлялась в Севастополе, Запорожской, Курской и Ростовской областях, ЛНР и ДНР. Из-за угрозы БПЛА Росавиация вводила временные ограничения полетов в аэропортах Калуги и Тамбова, ограничения затронули и подмосковное Внуково.