В Котовске Тамбовской области после падения БПЛА загорелся логистический центр Wildberries. Площадь возгорания превысила 100 тысяч квадратных метров, один сотрудник компании пострадал, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Глава Котовска Алексей Плахотников из-за угрозы отравления угарным газом и продуктами горения призвал горожан оставаться дома, закрыть окна, воздержаться от активных перемещений по городу в ближайшие два дня и пользоваться доставкой.

Минобороны РФ отчиталось, что с 20:00 мск 25 августа до 7:00 мск 26 августа дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Накануне, в результате налета БПЛА в ночь на 25 августа, силы ПВО сбили 148 воздушных целей над российскими регионами. В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции Афипская — погибли два человека, еще двое пострадали, там же произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии в поселке Афипский.

В Ростовской области атака повредила Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, предприятие приостановило работу.

В Белгородской области за сутки погибли три человека, еще четверо получили ранения.