Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Алексея Блиновского Эльмана Пашаева. По данным ведомства, тот обещал освободить от уголовной ответственности Елену Блиновскую и ее мужа за 47 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК в телеграм канале.

Пашаеву вменяют ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 и ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере»), ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф 1 млн рублей. Суд наложил арест на имущество экс-адвоката. По ходатайству военного следователя его заключили под стражу.

«Следствием установлено, что в январе 2024 года Пашаев, используя доверительные отношения, убедил своего знакомого Алексея Блиновского в том, что за крупное денежное вознаграждение освободит его и супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному уголовному делу. Достигнув договоренности, но, не имея реальной возможности исполнить свои обязательства, Пашаев путем обмана похитил у Блиновского денежные средства в сумме более 47 млн рублей», — говорится в сообщении СК.

3 марта Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Ей также запретили заниматься предпринимательской деятельностью сроком на четыре года.

В феврале Арбитражный суд арестовал по делу о банкротстве Блиновской 66 земельных участков и другие объекты недвижимости ее мужа в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях, а также более 1,4 млрд рублей на счетах, «за исключением денежных средств в размере величины прожиточного минимума».

Уголовное преследование Пашаева

В 2020 году Пашаева в четвертый раз за его карьеру лишили адвокатского статуса после судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым по делу о смертельном ДТП. Тогда актера приговорили к восьми годам колонии, но скоро он выйдет по УДО.

В 2023 году Пашаев записался добровольцем для участия в военной операции на Украине. В апреле 2024 года он рассказал, что участвует в боевых действиях вместе с Блиновским, который отправился служить по контракту, когда находился под следствием.

В середине июля Пашаев получил ранение, попав под удар беспилотника во время поездки на автомобиле под Марьинкой. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и грудного отдела позвоночника.

Пашаева задержали в Москве в сентябре 2024 года и в тот же день отправили под арест.

В январе 2025 года в отношении экс-адвоката возбудили новое уголовное дело о мошенничестве, связанное с перепродажей БПЛА. По данным правоохранителей, с июля 2023 по сентябрь 2024 года Пашаев обещал продать беспилотник стоимостью 1,5 млн рублей человеку по фамилии Захаров, получил от него деньги, однако свои обязательства не выполнил. «Свой преступный умысел он до конца не довел, так как его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — уточнили в СК.