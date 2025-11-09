Народный артист России Владимир Симонов умер 8 ноября в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в Театре имени Вахтангова, в котором он служил более 35 лет. Директор театра Кирилл Крок заявил ТАСС, что причиной смерти актера стала сердечная недостаточность.

«Пришла новость в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы», — сказано в сообщении Театра им. Вахтангова.

Директор театра Кирилл Крок сообщил ТАСС, что Симонов скончался из-за сердечной недостаточности. «Это произошло в Волынской больнице, где он находился последние две недели», — уточнил он.

Прощание с Симоновым пройдет в Театре им. Вахтангова, добавил Крок. О дате и времени проведения церемонии будет объявлено позже.

«Невозможно принять, невозможно осмыслить… Тяжелейшая, невосполнимая утрата… <…> Артист Божьей милостью, один из столпов Театра Вахтангова. Ярчайший представитель Вахтанговской школы. Большой Мастер — неповторимый и непревзойденный! Большой красивый человек. Человек Театра. Человек — Театр! <…> Сегодня он ушел в вечность, оставив незабываемый след в истории Театра Вахтангова. Мы глубоко скорбим и склоняем головы. <…> Светлая, вечная память!», — говорится в сообщении на сайте Театра им. Вахтангова.

Комментируя новость о смерти Симонова, журналистка Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале: «Рано, рано, слишком рано».

Симонов был несколько раз женат, у него остались две дочери и три сына от разных браков.

Гипертоническая болезнь

По данным телеграм-канала Mash, у Симонова развилось хроническое заболевание на фоне артериальной гипертензии. Такой диагноз врачи поставили актеру в 2024 году, когда он обратился в больницу с кашлем, утверждается в публикации.

«Из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой, а работа сердечно-сосудистой системы была нарушена, что повышало риск инсульта», — пишет Mash.

В декабре 2024 года SHOT сообщал, что врачи обнаружили у Симонова гипертоническую болезнь, из-за чего у актера был высокий риск инфаркта или внезапной остановки сердца.

«В ходе обследований медики диагностировали у него гипертонию с поражением сердца: нарушена работа сердечно-сосудистой системы из-за высокого давления и суженных сосудов», — утверждается в публикации.

Творческий путь Владимира Симонова

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьск Куйбышевской (ныне Самарской) области. После окончания средней школы в 1974 году он отправился в Москву строить актерскую карьеру. Пытался поступить в Театральное училище им. Б. Щукина. Не сдав экзамен по русскому языку и литературе, он вернулся домой.

Два года Симонов учился режиссуре народного театра в Куйбышевском институте культуры (СГАКИ), после чего в 1976 году поступил в Щукинское училище на курс Аллы Казанской. Среди его педагогов были Владимир Этуш, Юрий Авшаров и Владимир Поглазов. В 1980 окончил учебу и был принят в труппу театра им. Вахтангова, где играл в спектаклях «Мистерия-буфф», «Кот в сапогах» и «Антоний и Клеопатра».

В 1983 Олег Ефремов предложил Симонову перейти во МХАТ. Там актер проработал шесть лет, после чего, в 1989 году, вернулся обратно в театр им. Вахтангова.

Симонов сотрудничал с театральным режиссером Владимиром Мирзоевым. Играл на сценах театра-студии «Домино», театра им. Станиславского, театра Et Cetera и театра Наций. Среди последних его работ на сцене были роли профессора Серебрякова в спектакле «Дядя Ваня» и князя Василия Курагина в «Войне и мире».

В кино Симонов дебютировал в 1981 году, исполнив роль лейтенанта Володьки в картине Александра Сурина «Сашка». В фильмографии актера более 150 ролей, в том числе в следующих фильмах и сериалах: «Граница: Таежный роман», «Дети Арбата», «Московские окна», «Перевал Дятлова», «Домашний арест», «Одиноким предоставляется общежитие», «Остановка по требованию», «Достоевский», «Каменская». В 2018 году актер выпустил книгу воспоминаний «Игра во все».

В сентябре президент России Владимир Путин наградил Симонова Орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Кроме того, он был удостоен ордена Дружбы.