Уже в 74 российских регионах врачи используют разработанные в Москве сервисы на базе искусственного интеллекта для помощи в определении диагноза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным. Кроме того, он доложил президенту страны о развитии сферы креативных индустрий в Москве.

«Региональных пациентов уже практически в четыре раза больше, чем москвичей, пользуется, потому что они все подключены. Мы бесплатно обеспечиваем сервисами, и люди получают очень быстро диагнозы по 60 сервисам. Достаточно эффективная история», — заявил Собянин.

По словам главы города, все городские больницы, поликлиники и скорая помощь работают в едином цифровом реестре. На основе единой цифровой платформы создаются и внедряются десятки сервисов, в том числе и с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Сегодня многие субъекты Российской Федерации пользуются цифровой платформой «МосМедИИ», которая открывает доступ к более чем 60 московским ИИ-сервисам лучевой диагностики. В 2025 году было обработано 8,6 млн исследований, что почти в три раза превышает столичный поток в 3,1 млн.

Как Москва становится центром креативных индустрий стран БРИКС

Кроме того, Собянин отметил, что столичное правительство стремится развивать Москву как международный центр моды, дизайна и других креативных индустрий стран БРИКС. По словам мэра, на сегодняшний день креативные индустрии в столице достигли 11% вклада в экономику.

«Это информационные технологии, кино, видео, медиа и так далее. Это уже серьезная экономика», — отметил Собянин.

Согласно предварительной оценке, общая выручка креативных отраслей по итогам 2025 года должна превысить 7,7 трлн рублей. Вклад в ВРП увеличится в 1,75 раза по сравнению с 2019 годом.

Сейчас наибольший удельный вес в выручке креативных индустрий занимают отрасли информационных технологий (59%) и реклама (19%). Однако правительство ставит перед собой задачу развивать и относительно небольшие по масштабу, но перспективные креативные отрасли: кино и анимация, мода, видеоигры.