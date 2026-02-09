По предварительной оценке, ожидаемая продолжительность жизни москвичей превысила 80 лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным. Глава администрации Москвы отметил, что параллельно в городе растет и популярность здорового образа жизни.

«Москва в этом году вышла на отметку, к которой стремилась долго», — подчеркнул Собянин.

Ожидаемая продолжительность жизни по сравнению с 2019 годом выросла более чем на два года — с 78,1 года до 80 лет. Указом Президента России увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан определено как важнейшая национальная цель развития страны.

Собянин отметил, что с 2010 года выросла и доля москвичей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. На сегодняшний день 6,7 млн жителей столицы постоянно посещают бассейны, фитнес-залы, стадионы и другие объекты.

Кроме того, в 2025 году в Москве прошло 50 массовых спортивных фестивалей, марафонов и других событий, в которых приняли участие 3,8 млн человек. В 2026 году количество таких мероприятий планируют увеличить до 90.

«Это, конечно, впечатляет, честно говоря. Специально создаем возможность людям этим заниматься, перекрываем движение, организуем, делаем это праздником физкультуры. Это должна быть атмосфера особая, и это, конечно, привлекает людей для занятий физкультурой», — подчеркнул мэр Москвы.

Собянин обратил внимание на создание инфраструктуры массового спорта — для жителей города оборудовано свыше 34 тысяч спортивных зон. В их числе: спортплощадки, тренажерные городки, лыжные трассы, футбольные поля и легкоатлетические манежи.

По словам мэра столицы, с 2011 по 2025 год в городе построили 356 спортобъектов, в том числе и крупные: дворец спорта «Некрасовка», многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена», центр фигурного катания Этери Тутберидзе, а также Дворец тенниса, Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках».

До 2030 года правительство Москвы планирует построить около 300 различных спортобъектов. В программу капитального ремонта, рассчитанную до 2030 года, включено 175 объектов, за два года уже отремонтировано 35 сооружений.