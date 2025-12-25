Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят следственные действия в администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Как сообщает «Фонтанка», оперативные мероприятия проходят в том числе в кабинете действующего главы муниципального образования Андрея Кононова.

По данным источников издания, сотрудников ФСБ интересуют контракты, заключенные с одной из подрядных организаций. За последние два года эта компания получила несколько крупных муниципальных заказов на работы по благоустройству Кронштадта, что позволило ей значительно увеличить объем государственных закупок.

«Фонтанка» считает, что эти оперативные мероприятия могут быть связаны с расследованием, в рамках которого ранее был задержан заместитель военного прокурора Ильшат Купкенов.

По словам источника издания, следствие изучает схему распределения средств, связанных с обеспечением мероприятий в рамках специальной военной операции (СВО). О задержании и аресте Купкенова по делу о взятке стало известно 22 декабря.

Накануне Следственный комитет России проводил следственные действия в администрации Петродворцового района города. В результате был задержан заместитель главы районной администрации Максим Петров.

Андрей Кононов возглавил администрацию Кронштадта в середине 2022 года в качестве исполняющего обязанности, а на постоянной основе вступил в должность в начале 2023 года.