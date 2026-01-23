В Дании проводятся тренировки по захвату нефтяных танкеров, заявил в специальном интервью RTVI посол России в королевстве Владимир Барбин.

«Угрозы о возможности силового захвата, применения силы в отношении танкеров с датской стороны раздаются. И более того, проводятся операции спецназа по возможности осуществления таких операций, то есть такие тренировки идут», — сказал Владимир Барбин, отвечая на вопрос RTVI о том, были ли ли уже реальные попытки датчан задержать танкеры с нефтью идущие из России.

Ранее Дания объявила, что присоединяется к борьбе ЕС и США с «теневым флотом» России. При этом Россия критически зависит именно от Дании в вопросах морских перевозок, потому что именно через Датские проливы танкеры из Усть-Луги и Приморска выходят из Балтики в Северное море.

По словам посла России в Дании, международное право, прежде всего — Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, гарантирует свободу судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы между Балтийским и Северным морями.

«Любые посягательства на танкеры будет рассматриваться как пиратство, и это будет противоречить международному праву», — уверен посол.

Как ЕС, так и США вводили санкции против судов, причисляемых ими к российскому «теневому флоту».

7 января военно-морские силы США и Великобритании задержали в Атлантическом океане танкер Marinera, который шел непосредственно под российским флагом. Поводом для задержания было названо нарушение санкционного режима. В конце декабря судно уже останавливали у берегов Южной Америки, тогда оно называлось Bella 1 и эксплуатировалось под флагом Гайаны.

СМИ сообщали, что на борту Marinera находились 28 человек, в том числе два россиянина. 9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, что президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении российских граждан из состава экипажа танкера.

20 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что россияне пока не освобождены.

«Сразу же как узнали о том, что этот танкер был захвачен, обратились с настоятельной просьбой к американской стороне. Главное для нас было освободить наших граждан. Их там — двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии. Нас заверили по сути дела в тот же день или на утро, что решение об их освобождении принято на высшем уровне. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется», — рассказал Лавров на пресс-конференции.

Всего с декабря США задержали семь танкеров по обвинению в нарушении режима санкций.