Португальский футзальный клуб «Спортинг» подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после отказа украинских арбитров пожать руку российскому игроку «Спортинга» Ивану Чишкале в матче с «Бенфикой» 23 февраля. Об этом сообщает издание A Bola.

Команды из Лиссабона «Спортинг» и «Бенфика» встретились в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов по мини-футболу. Перед началом игры третий арбитр Евгений Гордиенко и хронометрист Орест Дуцяк отказались приветствовать Чишкалу.

Представители «Спортинга» также сообщили УЕФА об оскорбительных кричалках со стороны болельщиков «Бенфики». Они кричали «хороший болельщик “Спортинга” — мертвый болельщик “Спортинга”». Также на трибунах издавали звуки, отсылающие к гибели фаната «Спортинга» Руи Мендеша во время финала Кубка Португалии 1996 года: мужчина получил смертельное ранение файером, заброшенным с сектора «Бенфики».

Матч 23 февраля завершился со счетом 4:3 в пользу «Бенфики». Ответная игра, которая должна пройти на домашней арене «Спортинга», запланирована на 6 марта.

С 2011 года Иван Чишкала играл за футбольный клуб «Газпром-Югра». В 2013 году принял участие в Гран-при в Бразилии в составе молодежной сборной России, где команда заняла второе место.

В 2014 году футболист стал чемпионом мира в составе студенческой сборной страны по мини-футболу. В сезоне 2015/2016 завоевал Кубок УЕФА в составе «Газпром-Югра». В том же году выиграл серебряную медаль на чемпионате мира за сборную страны.

В 2020 году Чишкала подписал контракт с клубом «Бенфика», став первым игроком из России в чемпионате Португалии. Вместе с этой командой он одержал победу на чемпионате и Кубке Португалии. В январе 2026 года Чишкала перешел в команду «Спортинг».