Военный парад в Пекине, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны, был обращен и к внутренней, и к внешней аудитории. Такое мнение профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Сергеем Цыплаков высказал в программе «Что это было» на RTVI.

«Я думаю, что эта демонстрация [вооружения] — она была для всех, только месседж посылался разный», — заявил Цыплаков.

На параде было продемонстрировано, «какой прогресс достигнут в плане модернизации китайской армии», считает эксперт.

«Показ вот этой техники и такого большого количества авиации, и дронов, и прочее, и прочее — он был адресован и внутренней аудитории. Он показывал возросшую мощь китайской Народно-освободительной армии», — заявил Цыплаков.

При этом он напомнил, что ранее власти КНР заявляли, что если возникнут попытки «лишить Китай права на развитие», то страна «будет сражаться до конца».

«Это говорилось в контексте обострившихся торгово-экономических противоречий с Соединенными Штатами, начала торговой войны. Но это можно понимать по-разному. И здесь китайское руководство показало, что им есть чем сражаться до конца. Это уже был сигнал и внешнему миру», — пояснил Цыплаков.