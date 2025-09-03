3 сентября в Пекине состоялся крупнейший в истории КНР военный парад Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Торжественное мероприятие, на которое приехали 26 глав других стран, в том числе Владимир Путин и Ким Чен Ын, было приурочено к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии. По случаю парада Китай впервые продемонстрировал всему миру свою ядерную триаду, а также многочисленное высокотехнологичное вооружение — от ракеты, которая может долететь до любого уголка планеты, до «роботов-волков». Подробнее о том, что происходило в Пекине в день парада, — в материале RTVI.

Второй раз в истории

Пекин лишь во второй раз провел парад в честь окончания Второй мировой войны. Впервые это произошло 10 лет назад, и оба раза при Си Цзиньпине. Но размах и количество иностранных гостей высокого уровня на этот раз заставил весь мир следить за тем, что происходило в китайской столице.

«Этот парад многими воспринимался как демонстрация растущей военной мощи КНР. Однако это также была попытка Пекина закрепить свой статус мирового лидера и продемонстрировать растущее дипломатическое влияние», — отмечает South China Morning Post.

Примерно в 9:19 по пекинскому времени председатель КНР Си Цзиньпин под торжественную музыку выехал на парадной машине и направился на восток по проспекту Чанъань в центре столицы, чтобы поочередно принять парадную колонну, колонну боевых знамен и колонну с военной техникой. После этого Си вернулся к башне у ворот Тяньаньмэнь (также известной как Ворота Небесного спокойствия).

«Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает рука об руку с народами всех стран, чтобы построить сообщество с единой судьбой для всего человечества», — заявил Си Цзиньпин.

Трио на Востоке

Особое внимание всего мира приковало к себе трио лидеров — сам Си Цзиньпин, а также президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который приехал в Пекин на своем знаменитом бронепоезде. Как отмечает SCMP, это первый раз, когда все трое собрались в одном месте. К тому же товарищ Ким впервые принял участие в крупном многостороннем мероприятии.

«Одной из самых ярких стала сцена, когда Си Цзиньпин шел по красной дорожке к трибуне, справа от него — президент России Владимир Путин, а слева — лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Они улыбались и разговаривали», — пишет издание.

В стороне от такого исторического события не остался и президент США Дональд Трамп, который, если верить ранним сообщениям СМИ, тоже мог приехать в Пекин.

«Желаю председателю Си и замечательному китайскому народу великого и торжественного празднования. Передайте также мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

После парада и торжественного приема в Доме народных собраний Путин вместе с Кимом отправились в резиденцию Дяоюйтай на двусторонние переговоры. Как передает ТАСС, лидеры России и КНДР поехали туда на одном «Аурусе».

В последний раз Владимир Путин и Ким Чен Ын встречались в июне 2024 года в Пхеньяне, тогда российский президент отправился в северокорейскую столицу с официальным визитом. Тогда же страны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Переговоры двух лидеров в составе делегаций продлились больше полутора часов, после чего Путин и Ким решили пообщаться тет-а-тет. Во время беседы президент России отметил роль северокорейских военных в освобождении Курской области, а также пригласил Ким Чен Ына посетить Россию.

Флаги со всего мира

На торжественном мероприятии в Китае присутствовали 26 глав государств и правительств, причем со всего света. К примеру, от Латинской Америки в Пекине на параде присутствовал президент Кубы Мигель Диас-Канель, из Европы прилетели премьер-министр Словакии Роберт Фицо и сербский лидер Александр Вучич.

От африканского континента были президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва. Даже индонезийский лидер Прабово Субианто, который ранее сообщил, что не сможет присутствовать из-за беспорядков в стране, все-таки появился на параде в Пекине.

Однако в этот раз международное присутствие все же сократилось, но в другом ключе. В параде 10 лет назад приняли участие почти 1000 солдат из 17 стран, а в этом году были представлены исключительно китайские войска.

Кстати, военный парад широко освещался на Тайване, мероприятие транслировалось в прямом эфире всеми основными местными СМИ. При этом зрители «либо восхищались представленным передовым оружием, либо высмеивали Пекин за присвоение себе заслуг в победе на китайском театре военных действий».

Правящая на острове Демократическая прогрессивная партия (ДПП), которая выступает за независимость от континентального Китая, осудила мероприятие, назвав его «проявлением амбиций Коммунистической партии, а не чествованием мира».

Тайваньский вопрос — достаточно болезненная тема для Пекина, который придерживается политики «одного Китая» и не признает власти Тайбэя. Официально независимость острова признают лишь 11 государств: Парагвай, Эсватини, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Гаити, Гватемала, Белиз, Тувалу, Палау, Маршалловы Острова, а также Ватикан. Россия независимость Тайваня не признает — как и США, несмотря на поддержку островитян со стороны Вашингтона.

Фокус на ядерном оружии

Главным сигналом самого военного парада стало то, что Китай впервые продемонстрировал всему миру свою ядерную триаду — то есть такое вооружение, которое может быть развернуто с суши, моря и воздуха. В нее вошли авиационная ракета большой дальности JL-1, межконтинентальная ракета подводного базирования JL-3, а также межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования DF-61 и DF-31BJ, пишет государственное новостное агентство «Синьхуа».

Взгляд гостей на площади Тяньаньмэнь был прикован и к DF-5C — еще одной МБР, способной нести ядерное оружие. Эту ракету, специально разобранную на три части, показали последней в цепочке наземного военного парада. Как отмечает Global Times, предполагаемая дальность поражения DF-5C составляет более 20 тыс. км, что позволяет ей покрывать всю территорию Земли.

Выставка высокотехнологичного вооружения

Китайские военные показали в Пекине и другое ракетное вооружение на любой вкус: баллистические ракеты DF-17 и DF-26D, гиперзвуковую крылатую ракету большой дальности CJ-1000, а также целый перечень разнообразных гиперзвуковых противокорабельных ракет YJ-15, YJ-17, YJ-19, YJ-20 и YJ-21.

НОАК также продемонстрировала свой потенциал и в воздушно-космической обороне. В Пекине впервые была представлена новейшая система противоракетной обороны HQ-29, которая может перехватывать цели в космическом пространстве. Гости парада увидели и различные зенитные ракетные комплексы HQ-20, HQ-22A, HQ-9C, HQ-19, а также реактивную систему залпового огня большой дальности PHL-16 (или PCL-191), которую сравнивают с американским HIMARS.

Передовые китайские разработки беспилотных аппаратов также были представлены на обозрение всему миру: это и малозаметный боевой беспилотник GJ-11 Sharp Sword, и беспилотный надводный аппарат HSU100, и подводный беспилотник AJX002, и беспилотные вертолеты и надводные корабли, и даже похожие на роботов-собак боевые роботы-волки. А вот для обороны от дронов НОАК намерена использовать в том числе лазер: на параде продемонстрировали корабельную боевую лазерную установку LY-I, которая, по задумке, должна защищать от атак беспилотников.

По площади Тяньаньмэнь проехало и большое количество бронетехники, среди которой были замечены новейшие танки Type 99B и Type 100. Парад завершился воздушной частью, в которой приняли участие в том числе истребители пятого поколения J-20A, J-20S и J-35A, призванные составить конкуренцию американскому истребителю F-35, а также дебютировавший первый китайский палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600.

А пролетающие в небе над Пекином вертолеты образовали число 80 — по количеству лет со дня окончания Второй мировой войны.