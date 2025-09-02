Военный парад в Китае 3 сентября только второй раз в истории страны приурочен к годовщине окончания Второй мировой войны. До прихода к власти Си Цзиньпина КНР демонстрировала свое вооружение в Пекине на торжественных мероприятиях по случаю юбилея основания республики 1 октября, однако при нынешнем председателе начала активно переосмыслять свой вклад в итоги Второй мировой. Мощным инструментом рефлексии и стал посвященный событиям военной эпохи парад, впервые прошедший на площади Тяньаньмэнь в 2015 году. Какую альтернативу западному историческому нарративу предлагает Китай — в материале RTVI.

Как Си объединяет китайцев с помощью истории

С приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 году Пекин начал проводить внутреннюю политику под лозунгом «великого возрождения китайской нации». В ее рамках китайская государственная пропаганда стала серьезно пересматривать историческое значение Второй мировой войны, рассказал RTVI директор АНО «Институт изучения Китая „Новый Восток“», автор телеграм-канала «Китай — Вавилов» и книги «Китайская власть» Николай Вавилов.

По его словам, сегодня перед китайскими историками стоит задача преумножить историческую роль Китая в крупнейшем военном конфликте в истории человечества. Да и сам Си Цзиньпин в своих публичных выступлениях в этом году неоднократно делает на этом акцент. На прошедшем накануне саммите ШОС в Тяньцзине глава КНР заявил, что намерен продвигать «правильную историческую точку зрения» на Вторую мировую войну.

В частности, как написал Си в преддверии своего майского визита в Москву, самый серьезный вклад в ход Второй мировой, по его мнению, внесли именно Китай и СССР. С таким взглядом главы КНР как минимум поспорил бы американский президент Дональд Трамп, упирающий на решающую роль США в победе в войне.

Вместе с тем Китай, как и СССР, — одно из наиболее пострадавших в ходе Второй мировой войны государств. Китайские власти говорят о 35 млн гражданских и военных жертв на территории Китая, что составляет примерно 10% населения страны в то время, отметил Николай Вавилов.

Японо-китайская война 1937-1945 годов стала «одним из корневых элементов» в китайском патриотическом движении при Си Цзиньпине. Яркий пример консолидации китайского общества через «преодоление обид, ущерба, унижений, актов геноцида» в фокусе памяти о войне — это показ в кинотеатрах многочисленных фильмов, посвященных борьбе китайцев с японцами. Глубоким шрамом остается и Нанкинская резня 1937 года, в ходе которой в течение двух недель было убито около 300 тысяч китайцев.

Когда началась Вторая мировая: взгляд из Китая

Именно 1937 год, как полагают некоторые китайские ученые, и следует считать началом мирового конфликта — если и вовсе не 1931-й, когда Япония оккупировала Маньчжурию, что позволило ей шесть лет спустя напасть на Китай. Подобными рассуждениями КНР приглашает к дискуссии «о более широкой версии Второй мировой войны», сказал RTVI Николай Вавилов.

В общепринятом историческом нарративе считается, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения нацистской Германии в Польшу. Однако к тому моменту уже как два года шли масштабные боевые действия между Японией и Китаем.

«И если война завершилась капитуляцией Токио, то почему бы не расширить хронологические рамки на более ранний срок, когда началось нападение на Китай», — размышляет Вавилов.

С другой стороны, продолжает эксперт, мировой называют ту войну, в которой участвует значительная часть мировых держав. И здесь возникает еще один спор: можно ли относить Китай и Японию к крупнейшим мировым державам того времени. В то же время две признанные мировые державы — СССР и США — активно помогали китайским военным после нападения Японии на Китай , хотя официально в первые годы и не вмешивались в эту войну.

В таком случае — поскольку и Москва, и Вашингтон были так или иначе втянуты в японо-китайский конфликт — точка зрения о расширении хронологии до 1937 года имеет под собой основание, и «на сущностном уровне китайцы отчасти правы». Однако, как подчеркнул Вавилов, тогда можно также рассуждать, что Вторую мировую войну запустили и другие периферийные конфликты: например, гражданская война в Испании 1936-1939 годов, в которой испанским республиканцам помогал СССР, а франкистскому режиму — гитлеровская Германия.

Что в Китае думают про свой вклад — и про вклад союзников

В преддверии военного парада в Пекине в западных СМИ предположили, что с помощью переосмысления истории КНР намерена перестроить послевоенный мировой порядок и утвердиться в роли лидера многополярного мира в противовес международной системе во главе с Вашингтоном. Более того, американская газета The Washington Post и вовсе пишет о том, что Китай якобы стремится «стереть роль США в победе» во Второй мировой.

Хотя война с Японией занимает примерно то же место в китайском обществе, что и последующая Корейская война (в КНР ее называют «Войной сопротивления американской агрессии и оказания помощи корейскому народу»), в которой столкнулись бывшие союзники по Второй мировой, китайцы не замалчивают вклад в победу как СССР, так и США.

«Никто в Китае не забывает подвиги советских военных летчиков и американской эскадрильи „Летающих тигров“. Американцев как союзников во Второй мировой войне рассматривают в КНР на том же уровне, что и СССР», — подчеркнул Николай Вавилов.

В то же время Пекин не сильно освещает роль СССР в победе над Квантунской армией и передаче японского оружия китайским коммунистам, добавил эксперт. А это, в свою очередь, предоставило возможность Народно-освободительной армии Китая «окрепнуть», чтобы захватить власть на территории КНР, и не позволило американским военным зайти в Северо-Восточный Китай.

«Если совсем упростить, то доктрина национального возрождения Китая подразумевает, что китайцы все сделали сами, что помощь внешних сил была менее значительной, чем усилия китайского народа в разгроме японцев. Тем не менее очевидно, что без ударов по Японии со стороны США и без ударов Советской армии по Квантунской армии оккупация Японией Китая длилась бы гораздо дольше», — отметил собеседник RTVI.

Вместе с тем Китай действительно оказал значительное сопротивление продвижению Японии в Азии, рассказал Вавилов RTVI. Японские военные вполне могли бы выйти на границы как британской Индии, так и Средней Азии и Урала, если бы в Китае «возобладал настрой на союз с Токио» — к тому же на тот момент значительная часть китайской элиты была связана с Японией.

Впрочем, этого не произошло в том числе и из-за сопротивления вооруженных сил двух китайских партий: Коммунистической и Националистической (Гоминьдан). В противном случае позиции Великобритании и СССР в войне с осью Берлин — Рим — Токио могли бы быть совсем другими, заключил эксперт.