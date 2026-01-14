Госдепартамент США вводит временную приостановку обработки иммиграционных визовых заявлений для граждан России и еще 74 других государств. Согласно сообщению телеканала Fox News, ссылающегося на внутренний документ внешнеполитического ведомства, консульским службам дано указание отказывать в выдаче виз такого типа в соответствии с действующим законодательством до завершения пересмотра внутренних процедур проверки кандидатов.

Помимо России, в список вошли, в частности, Иран, Бразилия, Египет, Таиланд, Афганистан, Сомали и Йемен. Ожидается, что ограничения вступят в силу 21 января, при этом срок их действия не уточняется. По данным источника, целью этой меры является предотвращение выдачи виз лицам, которые потенциально могут «стать обузой для общества».

Как отмечает Fox News, в ноябре прошлого года Госдеп разослал дипломатическим миссиям по всему миру внутренние указания, касающиеся ужесточения процедур рассмотрения визовых заявок. В соответствии с этими директивами, консульские офицеры получили инструкции отклонять ходатайства от лиц, у которых есть высокая вероятность стать получателями государственной социальной помощи после прибытия в Соединенные Штаты.

Это решение является продолжением последовательного ужесточения визового режима администрацией США. В декабре 2025 года Белый дом ввел частичные ограничения на выдачу виз для граждан 15 стран, включая ряд государств Африки и Карибского бассейна.

Еще ранее, в сентябре 2025 года, были ужесточены общие требования для заявителей из всех стран. Согласно новым правилам, подача документов на неиммиграционные визы (например, туристические или рабочие) возможна только в стране постоянного проживания или гражданства заявителя. С ноября 2025 года это правило было распространено и на проведение собеседований для получения иммиграционных виз (за некоторыми исключениями).