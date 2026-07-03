Партия «Единая Россия» лидирует в электоральном рейтинге по результатам уличного опроса жителей Москвы в преддверии выборов в Госдуму. Исследование провела компания Russian Field. Его результаты имеются в распоряжении RTVI.

В пользу «Единой России» высказались 31,5% опрошенных. Второе место, согласно опросу, занимает партия ЛДПР (11%), а замыкает тройку КПРФ (9,5%).

Далее с небольшим отрывом следуют «Новые люди» (9,2%), «Справедливая Россия» (3,9%) и «Яблоко» (2,5%). В пользу иных партий высказались менее 2% респондентов.

Еще 14,6% опрошенных заявили, что не поддерживают ни одну из партий, не будут участвовать в голосовании или затруднились с ответом.

Среди определившихся с выбором респондентов, а также тех участников опроса, которые планируют прийти на избирательные участки, доля поддержки «Единой России» составила 45,7%. В пользу КПРФ высказались 14%, тогда как за ЛДПР свой голос планируют отдать 13,5% опрошенных. Партия «Новые люди» набрала 12,3% поддержки в этой категории, «Справедливая Россия» — 5,4%, «Яблоко» — 3%.

О намерении принять участие в парламентских выборах заявил 61% опрошенных. В то же время 58% респондентов признались, что не могут точно назвать дату голосования.

Наиболее популярными источниками общественно-политической информации среди опрошенных стали телевидение (39%) и сайты сетевых СМИ (38%). Третье место в выборке заняли телеграм-каналы (23%).

В опросе приняли участие 10 тыс. жителей Москвы. Исследование проводилось с 6 мая по 13 июня, перед официальным стартом кампании по выборам депутатов Госдумы.