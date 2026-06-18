Глава турецкого МИДа Хакан Фидан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность Турции предоставить площадку для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию была подтверждена», — сказал он в интервью Первому каналу (цитата по «Интерфаксу»).

Ушаков напомнил, что несколько раундов переговоров по Украине ранее уже состоялись в Турции.

Путин принял Фидана 17 июня в Казани, где проходит саммит Россия — АСЕАН. В ходе встречи российский лидер отметил, что отношения Москвы и Анкары «развиваются по восходящей», а контакты носят дружеский характер и «наполняются все новым и новым содержанием». Отдельно глава государства отметил позитивную роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в этом процессе, добавив, что «мы всегда рады видеть его в нашей стране».

В свою очередь Фидан передал Путину привет от турецкого лидера.

В мае 2025 года в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые переговоры между Россией и Украиной. После этого стороны провели в республике еще два раунда консультаций. Затем переговоры проводились в Абу-Даби и Женеве.

В октябре 2025 года администрация президента Турции заявила о готовности организовать в стране саммит президентов России и США. Турецкие СМИ также называли стамбульский международный аэропорт имени Ататюрка в качестве места возможного проведения трехстороннего саммита лидеров США, России и Украины.

В апреле глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев попросил Анкару организовать саммит между украинским президентом Владимиром Зеленским и Путиным.