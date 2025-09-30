Государство осуществило приватизацию киностудии «Союзмульфильм», покупателем пакета акций выступил Сбербанк. Об этом 30 сентября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Обновление. Минфин отозвал комментарий, в котором сообщалось, что покупателем пакета акций «Союзмультфильма» стал Сбербанк. Сообщение ТАСС было скорректировано, покупатель в материале теперь не указывается. Соответствующая новость на сайте РБК удалена.

«В 2025 году в рамках исполнения распоряжения правительства был реализован пакет акций АО „Киностудия «Союзмультфильм“. Покупателем данного пакета акций выступило ПАО „Сбербанк“», — говорится в сообщении ведомства.

Увеличение поступлений от приватизации киностудии в федеральный бюджет «было обеспечено в основном за счет поступления средств от данной сделки» и составило 1,118 млрд рублей, добавили в Минфине.

О том, что государство осуществило приватизацию «Союзмультфильма», ранее сообщил РБК. В киностудии отказались раскрыть детали сделки, сославшись на то, что она «содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной».

«Союзмультфильм» находился в плане приватизации с 2009 года. По оценке гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, пакет акций АО «Киностудия «Союзмультфильм» с учетом прав на библиотеку мультфильмов стоит не менее 1,2—1,3 млрд рублей. По итогам 2024 года компания отчиталась о выручке в размере 624,3 млн рублей и чистой прибыли в 170,2 млн рублей.