Профиль заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по делу о взятке, перестал отображаться на сайте ЦСКА, обратил внимание телеграм-канал Brief. Генерал фигурировал в списке членов наблюдательного совета спортивного клуба.

Как отмечает Brief, фотография Иванова исчезла со страницы, на которой перечислены все члены наблюдательного совета „Центрального спортивного клуба Армии“.

Так список членов набсовета ЦСКА выглядел до обновления страницы:

При попытке перейти по ссылке на профиль Иванова сайт ЦСКА перенаправляет на главную страницу портала. В то же время на ресурсе продолжают отображаться материалы, связанные с арестованным замминистра. В частности, доступна заметка от августа 2020 года, в которой спортивный клуб поздравляет генерала с 45-летним юбилеем.

Должность председателя наблюдательного совета ЦСКА занимает замминистра обороны Николай Панков.

Ранее страница с биографией Иванова перестала отображаться на сайте Минобороны России. Профиль замминистра был размещен в разделе «Руководство».

Дело Иванова

Тимура Иванова задержали 23 апреля. На следующий день генерала арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание ― 15 лет лишения свободы). По версии следствия, Иванов получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Замминистра не признает свою вину.

В рамках коррупционного дела под стражу также заключены фигуранты, которых следствие считает соучастниками: предприниматель Сергей Бородин и учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Первому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, второму ― в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК). 28 апреля суд арестовал бывшего подчиненного арестованного замминистра Антона Филатова, он обвиняется в растрате средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении Иванова от должности замминистра. Кроме того, по данным агентства, суд арестовал банковские счета, недвижимость и активы генерала, а также его родственников.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что в основу уголовного дела Иванова легли материалы, собранные в контрольном управлении президента России. По данным газеты, общая сумма взятки, полученной замминистра с 2018 по 2023 год, составила 1,185 млрд рублей, при этом его коррупционный доход мог быть выше «в 10 раз».