Второй кассационный суд смягчил приговор основательнице компании «Русский продукт» и бывшему председателю совета директоров банка БКФ Ольге Миримской. Первоначально осужденная на 19 лет колонии за взятки следователю и попытки подкупа судей, она получила новый срок — 8 лет и 9 месяцев лишения свободы, пишет «Коммерсант».

Решение о смягчении наказания было принято после представления прокуратуры, которая указала, что суды предыдущих инстанций не приняли во внимание обстоятельства, связанные с похищением дочери Миримской, и ее попытки вернуть ребенка.

Измайловский суд Москвы 10 декабря 2024 года приговорил 61-летнюю Миримскую к 19 годам колонии и штрафу в 400 млн рублей. Она была признана виновной в даче взятки следователю Юрию Носову на сумму 3,2 млн рублей (в форме двух автомобилей и мелких услуг — покупка ноутбука, приобретение авиабилетов и т.д.), а также в трех эпизодах покушения на дачу взяток судьям на общую сумму $1,75 млн.

Целью взяток судьям было вынесение благоприятных решений в имущественном споре с бывшим мужем, экс-топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем. Следователь Носов получил 11 лет колонии строгого режима.

Представитель надзора в кассационном представлении не оспаривал вину Миримской, но указал, что ее действиями при даче взяток следователю «двигали прежде всего материнские чувства». Она пыталась ускорить расследование и розыск своей младшей дочери Софии, которая в 2015 году после рождения от суррогатной матери была вывезена за границу и записана на других лиц. Ребенка удалось вернуть в Россию только в ноябре 2016 года.

Прокуратура также отметила благотворительную деятельность Миримской, ее проблемы со здоровьем и тяжелые последствия приговора для ее престарелых родителей и дочери.

Кассационный суд согласился с доводами надзорного ведомства и снизил срок наказания до 8 лет 9 месяцев, оставив без изменения штраф в 400 млн рублей. В отношении бывшего следователя Носова приговор был оставлен в силе.

Миримская была арестована в декабре 2021 года, и с учетом времени, проведенного в СИЗО, где день засчитывается за полтора, а также уже отбытого срока в колонии, она фактически отбыла около 5,5 лет из нового срока.

По словам ее адвокатов, в следующем году Миримская сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Часть штрафа (100 млн рублей) уже погашена с помощью ее взрослых детей. Защита Носова намерена обжаловать его приговор в Верховном суде.