Санкт-Петербургский городской суд признал песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» экстремистским материалом. Об этом рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга и Ленинградской области Дарья Лебедева.

С иском о признании песни экстремистской в суд летом 2025 года обратилась прокуратура. Ведомство указало, что композиция размещена в отрытом доступе, при этом приглашенные прокуратурой эксперты установили, что она «содержит психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных, насильственных действий и (или) преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей».

Также прокуратура просила включить песню в список экстремистский материалов, который составляет Минюст России.

«Суд требования административного истца удовлетворил», — написала Лебедева в своем телеграм-канале 24 сентября.

Песня «Выключите гимн» вошла в альбом «Порнофильмов» под названием «Молодость и панк-рок», вышедший в 2014 году. Сами музыканты группы после начала СВО покинули страну, осудив боевые действия на Украине. В сентябре 2023 года фронтмен группы Владимир Котляров* был признан в России иноагентом. Спустя год в отношении музыканта было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

* признан Минюстом РФ иноагентом