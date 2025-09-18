Смольнинский суд Санкт-Петербурга отказал следствию в аресте Мадетбека Аданбаева, обвиняемого в применении насилия к представителю власти. Иностранец наехал на авто сотрудника полиции, после чего скрылся с места происшествия. В своем решении суд отметил, что у обвиняемого есть квартира в Петербурге, а сам он положительно характеризуется на работе.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Аданбаев обвиняется в том, что вечером 16 сентября применил насилие к полицейскому. По этой статье грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Мужчина находился за рулем во дворе дома на Лиговском проспекте, когда его остановили сотрудники ППС, чтобы задержать по статье о нарушении режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП), а также в связи с возможной причастностью к преступлению по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Когда полицейский попросил Аданбаева выйти из автомобиля, тот «начал движение и умышленно совершил наезд» на сотрудника полиции. Как отмечено в сообщении суда, своими действиями мужчина причинил правоохранителю физическую боль и ушиб локтевого сустава. После инцидента Аданбаев с места происшествия скрылся. Его задержали на следующий день.

18 сентября следствие вышло в суд с ходатайством об аресте задержанного. В свою очередь суд привел свои доводы. «Судом было установлено, что Аданбаев ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, каких-либо данных о том, что Аданбаев ведет асоциальный образ жизни не имеется», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, добавили там, хотя Аданбаев и иностранец, он уже на протяжении девяти лет проживает в Санкт-Петербурге и владеет квартирой, взятой в ипотеку. У него есть супруга и малолетний сын. Сам мужчина трудоустроен, «по месту работы исключительно положительно характеризуется и имеет постоянный легальный источник дохода».

В итоге суд отказался арестовывать Аданбаева, избрав ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Мужчине запретили выходить из дома с 23 до 7 часов, а также общаться со свидетелями и потерпевшими по делу.