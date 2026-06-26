Сына совладельца компании «Норникель» Владимира Потанина Ивана исключили из американского санкционного списка. Это следует из публикации Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Также отменили санкции в отношении двух российских грузовых судов — «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров».

Помимо этого, ограничительные меры были сняты в отношении бывших топ-менеджеров «ФК Открытие» — Ирины Кремлевой, Виктора Николаева и Надии Черкасовой, бывшего члена наблюдательного совета Совкомбанка Михаила Клюкина, экс-заместителя председателя правления Новикомбанка Германа Белоуса и бывшего директора компании «Арконик СМЗ» Максима Смирнова. Причины изменений в санкционном списке не указываются.

О том, что США ввели блокирующие санкции в отношении Владимира Потанина, а также его жены Екатерины и двух детей, стало известно в декабре 2022 года.

Санкции в отношении банка «Открытие» были введены в феврале 2022 года. В апреле в список подсанкционных лиц был также включен бывший министр финансов России Михаил Задорнов, занимавший позицию руководителя «ФК Открытие».

В декабре Задорнов покинул занимаемую должность. В августе 2024 года он подал иск в американский суд, чтобы оспорить правомерность введения санкций. В обращении было указано, что Задорнов не мог покинуть банк в связи с наличием пятилетнего контракта.

Помимо этого, Задорнов обратил внимание на отсутствие связей с российским правительством и возможностей влиять на действия властей страны. Он также отметил, что бывшие коллеги по «ФК Открытие» и топ-менеджеры других банков были исключены из санкционного перечня после увольнений и подачи ходатайств. В апреле 2026 года стало известно об отмене санкций в отношении Задорнова.