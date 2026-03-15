Советник папы римского по вопросам ИИ, отец Паоло Бенанти выступил с критикой в адрес американского миллиардера и сооснователя Palantir Technologies Питера Тиля, который приехал в Рим, чтобы провести серию закрытых лекций об антихристе*. Об этом пишет Reuters.

Как уточняет агентство, место проведения этих мероприятий не разглашается, пресса не допускается, а участники, по данным организаторов, представляют академическую, технологическую и религиозную среду. Несмотря на это, тема и формат немедленно привлекли внимание представителей католической церкви.

Тиль, по его словам, опасается, что «появится антихрист, который создаст мировое правительство, пообещав предотвратить ядерную, климатическую катастрофу или катастрофу, вызванную ИИ».

Бенанти, как пишет Reuters, опубликовал эссе «Американская ересь: следует ли сжечь Питера Тиля на костре?», в котором назвал деятельность американского бизнесмена «затяжным актом ереси против либерального консенсуса».

Кроме того, газета итальянских епископов L’Avvenire посвятила Тилю серию критических публикаций. Reuters уточняет, что официально ни Ватикан, ни католические университеты Рима, ни премьер-министр Италии Джорджа Мелони не подтверждали, что планируют общаться с миллиардером.

Аналогичные лекции Тиль проводил в Сан-Франциско осенью 2025 года, писала The Guardian. Тогда билеты стоили 200 долларов, разошлись за несколько часов, а участникам запрещали вести любые записи. Газете удалось получить записи от анонимного слушателя — представитель Тиля Иеремия Холл их подлинность не оспорил.

Питер Тиль вырос в евангельской христианской семье. Он сооснователь PayPal и Palantir — компании с многомиллиардными контрактами с Пентагоном, ICE и британской NHS. Он близок к президенту США Дональду Трампу, финансировал предвыборную кампанию вице-президента Джей Ди Вэнса и сейчас спонсирует республиканцев на промежуточных выборах 2026 года. По его собственным словам, христианство определяет его мировоззрение, хотя в богословских кругах он известен куда меньше, чем в политических и инвестиционных.

Как отмечает The Guardian, суть его концепции сводится к следующему: антихрист — это не просто некий «очень плохой человек», а конкретный тиран или лжемессия конца времен, который придет к власти через страх перед глобальными катастрофами — ядерной войной, климатическим коллапсом или неконтролируемым ИИ.

По его мнению, антихрист под предлогом спасения человечества от Армагеддона установит мировое правительство. Для Тиля понятия «антихрист» и «единое мировое государство» фактически неразделимы. В число потенциальных «легионеров антихриста» он включил экоактивистку Грету Тунберг, философа по ИИ-безопасности Элиезера Юдковского и других.

Логика бизнесмена, как отмечалось в статье, такова: если в XVII—XVIII веках антихристом был бы безумный ученый, то в XXI веке это будет луддит, требующий остановить науку.

Тунберг и Юдковский, при всей разнице взглядов, выступают за ограничение технологий — и именно это делает их, по Тилю, подозрительными. Основатель Microsoft Билл Гейтс фигурирует в лекциях как «очень, очень ужасный человек», однако Тиль все же признает, что тот не годится на роль «главного врага человечества»: недостаточно популярен и не является политическим лидером.

Отдельную роль играет возраст: антихрист, чтобы успеть захватить мир за одну жизнь, должен быть молод, считает бизнесмен. Для Тиля в этом контексте большую роль играет число 33: он напоминает, что в этом возрасте Иисус Христос умер, Будда достиг просветления, а хоббит Фродо унаследовал кольцо. Его вывод: такие личности, как лидер КНР Си Цзиньпин, не подходят, они «просрочены».

Что касается США, то их предприниматель считает «нулевой точкой» — одновременно главным кандидатом и на роль антихриста, и на роль силы, сдерживающей его приход.

Говоря о действующих политиках, Тиль отмечает, что очень поддерживает Вэнса, но его тревожит близость политика с папой римским. Трамп, по его мнению, не мессия, но и не антагонист, отмечает The Guardian.

