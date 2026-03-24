Российские пользователи Telegram стали сталкиваться с неожиданным сбросом сессий, пишет «Код Дурова». Глава отдела расследований T.Hunter Игорь Бедеров, которого в СМИ называют «Шерлоком Холмсом цифровой эпохи», заявил RTVI, что произошедшее — это не массовое явление и вряд ли связано с VPN.

Как сообщает «Код Дурова», известно как минимум о нескольких случаях, когда российским пользователям Telegram приходило уведомление об ошибке авторизации и требование повторного входа по номеру телефона. До этого момента отправлять сообщения невозможно. Пострадавшие пользователи рассказали изданию, что всегда пользовались официальными клиентами. Одна из них описала произошедшее так: «Я включила VPN, как и обычно, а спустя пару минут после того, как писала сообщение, появилась плашка о сбое авторизации. Потом я хотела отправить это сообщение, но Telegram выдал ошибку. Пришлось выйти из аккаунта через настройки и повторно авторизоваться», — рассказала она «Коду Дурова». По версии издания, причиной сбросов может быть частое изменение IP-адреса в рамках одной сессии. Telegram ситуацию не комментировал.

Бедеров в беседе с RTVI заявил, что впервые о таком слышит: «Пока я, честно говоря, с этим не сталкивался, и никто из коллег, с кем я общаюсь, такого рода информацию не доводил».

По мнению эксперта, вряд ли прямой причиной сброса сессии мог стать VPN.

«Telegram не является банковским приложением, которое начинает очень ревностно относиться к изменению цифрового отпечатка пользователя с использованием VPN или VPS-сервисов. Это, как правило, допускается — смена трафика, подмена IP-адреса пользователя», — пояснил Бедеров.

Более вероятным объяснением он считает процедуры блокировок: «Я бы больше соотнес это с процедурами блокировки, которые могли, действительно, задействовать отдельные модули верификации, аутентификации пользователей».

Собеседник RTVI также допустил, что часть сообщений о сбоях может касаться неофициальных клиентов.

«Официальное приложение Telegram — не единственное, и, возможно, речь идет про отдельные или опен-сорсные типы приложений, которые не сделаны официально самим Telegram — они могут, действительно, требовать какой-то дополнительной авторизации и верификации», — добавил он.