Тело бывшего защитника московского ЦСКА Лайонела Адамса обнаружили под окнами многоэтажки в подмосковном Звенигороде, сообщают телеграм-каналы Mash, Shot и «112». По их информации, 31-летний спортсмен умер до приезда врачей.

Как пишут телеграм-каналы, Адамс был в гостях у бывшего футболиста ялтинского «Рубина» Тимура Магомедова. В конце декабря в одном из звенигородских ночных клубов на спортсменов напала группа мужчин из десяти человек. Сначала между молодыми людьми произошли словесная перепалка и драка, а затем один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил в Адамса.

После этого экс-армейца доставили в больницу, где у него диагностировали пулевое ранение бедра и рваную рану губы. Однако, по информации Mash, мужчина отказался писать заявление в полицию и снимать побои, несмотря на ранения.

Друзья Адамса считают, что он совершил самоубийство из-за неразделенной любви. В то же время мать спортсмена настаивает на том, что ее сына убили.

Женщина рассказала Mash, что в последний раз общалась с Лайонелем до Нового года, при этом он звонил ей накануне трагедии, но она не смогла ответить на звонок.

Кроме того, по словам матери футболиста, в декабре она пыталась навестить сына в больнице, однако врачи сообщили ей, что он якобы покинул учреждение без предупреждения.

Лайонел Адамс родился в Санкт-Петербурге. Его карьера началась в системе московского ЦСКА, за дублирующий состав которого он выступал с 2012 по 2014 год, однако закрепиться в основном составе клуба не смог. На международном уровне Адамс привлекался к играм за юношескую сборную России.

На протяжении своей клубной карьеры защитник сменил несколько команд в разных странах. Помимо ЦСКА, он играл за российские клубы «Енисей» (Красноярск) и «КАМАЗ» (Набережные Челны), за армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», а также выступал за ряд команд в Казахстане.