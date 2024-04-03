Украинские агенты проводят кампанию «псипо-психологии», которая направлена на дестабилизацию России после теракта в «Крокус Сити Холле» путем разжигания межнациональных конфликтов. Об этом изданию The Times рассказал руководитель центра по противодействию дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

Как пишет издание, арест четверых граждан Таджикистана, подозреваемых в участии в теракте, повлек за собой волну ксенофобии против таджикских диаспор, проживающих на территории России. За последнее время неоднократно поступали сообщения об избиениях граждан Таджикистана, поджогах, а также об их депортациях и незаконных задержаниях.

По словам Коваленко, для Украины напряжение между этническими группами внутри России является «благодатной почвой». Украинские агенты через неконтролируемые российскими властями телеграмм-каналы разжигают межнациональные конфликты.

«Теракт спровоцировал национальный раскол в России, и конечно, нам очень выгодно поддерживать там любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации… Мы используем все, что можем, потому что знаем, что, разжигая этническую напряженность, мы ослабляем Россию», — заявил Коваленко.

The Times отмечает, что ЦПД Украины пытается через таджикские телеграм-каналы вызвать сочувствие к террористам, которые подверглись пыткам российских силовиков. Таким образом украинские агенты настраивают граждан Таджикистана против правоохранительных органов России.

Глава Центра при СНБО заявил, что Киев также подпитывал разные слухи для стравливания русских и чеченцев.

Группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт, но Кремль пытается обвинить в этом Украину, отмечает Times. При этом разведданные западных спецслужб свидетельствуют об обратном.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные преступники устроили стрельбу, а затем подожгли здание концертного зала и попытались скрыться. В ночь на 23 марта подозреваемых исполнителей теракта задержали в районе Брянской области.

По делу о теракте обвиняемыми уже проходят десять человек. Четверых из них — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — следствие считает непосредственными исполнителями. Все они являются гражданами Таджикистана. Еще шестеро фигурантов — Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, Алишер Касимов и Назримада Лутфуллои, Якубджони Юсуфзоды — подозреваются в пособничестве. ФСБ после теракта заявляла об 11 задержанных в рамках дела.

В самом Таджикистане в конце марта задержали 15 человек по подозрению в планировании террористических актов на предстоящих праздничных религиозных мероприятиях.

28 марта Следственный комитет России сообщил, что в распоряжении следствия есть «подтвержденные данные» о том, что исполнителям теракта в «Крокусе» поступали «значительные денежные суммы» и криптовалюта из Украины. Российский МИД заявил, что следы теракта ведут на Украину.

* организация признана в России террористической и запрещена