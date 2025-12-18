Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе—ноябре текущего года составил $4,508 млрд, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Media.az со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По информации ведомства, рост в абсолютном выражении составил $129,8 млн. На Россию пришлось 10,11% общего внешнеторгового оборота Азербайджана, что позволило ей занять третье место среди крупнейших торговых партнеров страны.

Экспорт Азербайджана в Россию за отчетный период достиг $1,088 млрд, увеличившись на $3,7 млн (0,3%) в годовом выражении. При этом объем экспорта несырьевой продукции составил 1,079 млрд манатов, что на 1% больше, чем годом ранее. Россия стала крупнейшим покупателем несырьевых товаров Азербайджана — на нее пришлось 32,52% всего несырьевого экспорта.

Импорт из России в Азербайджан за январь—ноябрь достиг $3,420 млрд, увеличившись на $126 млн (3,8%). По этому показателю Россия заняла второе место среди стран-экспортеров продукции в Азербайджан.

В целом объем внешнеторговых операций Азербайджана за указанный период составил $44,589 млрд, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Экспорт достиг $23,401 млрд, импорт — $21,188 млрд. При этом экспорт сократился на 3,8%, тогда как импорт вырос на 12,9%.

Положительное сальдо внешней торговли составило $2,213 млрд, что в 2,5 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Отдельно отмечается, что за январь—ноябрь 2025 года Азербайджан экспортировал 22,804 млрд кубометров природного газа на сумму $8,117 млрд. Несмотря на снижение объемов поставок на 3%, доходы от экспорта газа выросли на 6,7%. Доля природного газа в общем объеме экспорта страны составила 34,69%.