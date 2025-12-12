США обсуждали с Россией и Китаем ядерное разоружение, все три страны заинтересованы в этом. Об этом сказал журналистам американский лидер Дональд Трамп.

«Одна из вещей, о которой я говорил с Китаем, — это денуклеаризация <…> Я говорю о ядерном оружии. Я говорил об этом с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего бы мы хотели, а также то, что хотели бы сделать они, и то, что, я думаю, хотела бы сделать Россия», — отметил Трамп.

Один из журналистов сказал, что Москва ранее заявила, что не будет заключать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент США ответил, что это то, «что они говорят вам»

«То, что они говорят вам, отличается от того, что они говорят мне», — подчеркнул он.

В конце октября Трамп объявил, что поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия, в конце октября, незадолго до своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. О тестировании этого вида вооружения также говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, испытания ядерного оружия необходимо проводить время от времени, чтобы убедиться, что оно «функционирует нужным образом».

Опрошенные RTVI эксперты предположили, что американский лидер мог отреагировать на проведенные Россией испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.