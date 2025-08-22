Путь снижения нагрузки на школьников путем банального сокращения часов — тупиковый. Настоящая проблема заключается в несовершенстве методик преподавания. Такое мнение в разговоре с RTVI высказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Таким образом депутат прокомментировал проект приказа Минпросвещения России о сокращении в средней школе количества часов, отведенных на изучение иностранных языков. Предполагается, что нововведение вступит в силу в 2026-2027 учебном году.

Как пояснил Вассерман, изучение языков сводится к пассивному усвоению теории без развития практических навыков. Это системная проблема, характерная для образования во всем мире. Следовательно, начинать реформы нужно не с количества учебного времени, а с его качества — с коренного изменения методик, и уже затем решать, какой объем знаний действительно необходим, отметил парламентарий.

«Уменьшать нагрузку на учеников сокращением объема преподавания — это, на мой взгляд, тупиковый путь. Потому что, если действительно двинуться по этому пути, то придется скоро школы вовсе закрывать под тем же лозунгом снижения нагрузки», — сказал Вассерман.

По его мнению, нужно улучшать методики преподавания. Депутат отметил, что методика преподавания иностранного языка в российских школах и вузах дает «книжное представление» о нем. При этом языковая практика практически отсутствует.

«Соответственно, и владение языком пассивное — вы можете читать на этом языке, но не более того. Надо что-то менять в самой методике преподавания. И это, кстати, не только языка касается. У меня есть немало публикаций, объясняющих, что, собственно, ошибочно в методике преподавания в целом, и не только в нашей школе, а практически по всему миру сейчас есть серьезнейшие проблемы именно с методикой», — заключил парламентарий.

Что говорится в проекте приказа

Согласно предложению Министерства просвещения, с сентября 2026 года учебная нагрузка по иностранному языку для учащихся 5-9 классов может быть сокращена с 510 до 408 часов. На практике это означает, что в 5-7 классах количество уроков в неделю уменьшится с трех до двух. В обосновании инициативы говорится, что сокращение часов направлено на разгрузку учащихся и более эффективное использование учебного времени.

«При этом изучение иностранных языков остается обязательным компонентом школьной программы. Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», — сказано в пояснительной записке.

В ведомстве также сообщили, что для учащихся 5-7 классов с 1 сентября 2026 года будет введен новый предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Его главной задачей станет изучение жизни, поступков и моральных качеств выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории.

Патриотическое чтение

Ранее Минпросвещения обнародовало перечень патриотических книг, рекомендованных школьникам для внеклассного чтения. В список вошли произведения современных писателей, посвященные событиям в Донбассе и специальной военной операции на Украине.

В список вошли произведения современных авторов, охватывающие широкий спектр исторических тем: от Крымской и Отечественной войны 1812 года до Первой и Второй мировых войн, а также книги о выдающихся полководцах и князьях. Среди литературы для старшеклассников, например, представлены работы Владимира Мединского «Война. 1939—1945. Мифы СССР» и Захара Прилепина «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы», посвященная писателям-воинам.

В рекомендованные перечни для внеклассного чтения включен раздел «Za наших». Для средней школы (5-9 классы) в нем представлены две книги, для старшей (10-11 классы) — шесть. Среди рекомендованных произведений значатся, например, книга Олега Измайлова «Донбасс — сердце России», роман Александра Можаева «За чертой» и поэтический сборник «ПоэZия русской зимы».