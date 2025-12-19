Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, надиктовал послание будущим поколениям, которое положил бы в капсулу времени. Он сказал, что, как и каждый человек, думает о будущем своих детей, внуков, страны.

Глава государства отметил, что все, что он хотел бы сказать в послании, надо разложить, «чтобы одно другому не мешало», но согласился на экспромт. «Берем ручку и пишем», — сказал он, после чего произнес:

«Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда, нашими текущими заботами, но мы не стояли на месте. Мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время.

Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось.

Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами».

Также Путину в конце прямой линии задали анонимный вопрос, «какой будет Россия через 200 лет и будет ли она вообще?» Он ответил, что на трудно было бы спрогнозировать будущее страны на несколько сотен лет вперед, потому что в условиях нарастающих новых технологий невозможно предположить, как это изменит сознание людей и будут ли границы.

«А что будет со страной через 200 лет — это в принципе можно себе представить. У нас только Большому театру 250 лет исполняется. Так что 200 лет для России — это не такой уж и большой срок», — рассудил Путин.

По его словам, он рассчитывает на то, что страна будет высокообразованной и высокотехнологичной.