Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» ответил на вопрос представительницы «Авторадио» о том, чувствует ли он поддержку молодого поколения, и прокомментировал ее слова о том, что поколение девяностых часто называют «потерянным».

«Я никак не могу согласиться, что поколение девяностых было потеряно для страны. Это вечная проблема отцов и детей. И известная книжка „Отцы и дети“ Тургенева об этом ярко говорит, и в практике жизни всегда, всегда — из поколения в поколение одно и то же: „Вот при нас… Вот мы… Вот тогда… А вот сейчас не то…“», — сказал он.

Путин напомнил, что сам сразу после окончания университета начал служить в органах безопасности и достаточно быстро перешел в систему внешней разведки СССР.

«Проверка людей, их пригодности к работе в службе разведки, особенно — в нелегальной разведке, один из способов — это постановка человека в трудную, критическую ситуацию. Опасную, в том числе — для жизни. Вот в таких ситуациях человек и проявляется», — выразил уверенность российский лидер.

Глава государства признал, что для старших поколений некоторые привычки и особенности молодых людей могут казаться нелепыми и неуместными, однако напомнил, что россияне в настоящий момент живут в условиях проведения специальной военной операции и среди 700 тысяч человек, находящихся в зоне боевых действий, «в основном, достаточно молодые люди, в том числе — представители поколения девяностых годов в большом количестве».

После этого президент обратился к участнику штурма Северска из Калмыкии, Герою России Нарану Очир-Горяеву с просьбой охарактеризовать молодых людей, которые служат под его командованием.

«Дети девяностых — это костяк, основной костяк сейчас. Они герои, на них можно равняться», — ответил военный.

Путин также обратил внимание на то, что очень много вопросов, поступивших на программу, прислали молодые люди, что говорит об их активности в общественной жизни.