Полковник МВД в отставке Михаил Смирнов, признавшийся в убийстве трех человек, включая репортера «Фонтанки» Максима Максимова, погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Смирнов отправился на фронт в конце января текущего года, а погиб в середине февраля. Это произошло на границе Белгородской и Харьковской областей. «Фонтанка» утверждает, что мужчина попал под удар украинского беспилотника-камикадзе во время наступления российских войск. С близкими последний полковник связывался 14 февраля.

78.ru сообщил, что Смирнов «пропал» в зоне спецоперации. По данным телеканала, он перестал выходить на связь после штурма села Рыбалкино в Харьковской области, граничащего с Белгородской областью. Российские военные паблики писали о продвижении российских войск в направлении этого населенного пункта 15 февраля.

Смирнова арестовали в мае 2024 года по делу о взрыве автомобиля по пути на Турухтанные острова 15 июня 1998 года. Позднее в интервью «Фонтанке» он признался, что организовал подрыв автомобиля. Он объяснил, что погибшим водителем машины оказался Михаил Петухов — конкурент группировки, в которую входил знакомый Смирнова.

Второе убийство произошло летом 2001 года. Тогда Смирнов вывез в лес своего осведомителя по фамилии Алексеев и застрелил. По словам полковника полиции, он решил, что Алексеев был «двойным агентом» и передавал информацию преступникам. Он утверждает, что среди прочего убитый сорвал антикоррупционную операцию.

Смирнов сознался и в убийстве Максима Максимова — корреспондента «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР), которого считали без вести пропавшим с июня 2004 года. По словам Смирнова, журналист несколько лет собирал информацию о нем из разных источников и освещал его работу. Из-за этого он и решил спланировать убийство журналиста.

Как отмечал «Коммерсантъ», Максимов работал криминальным репортером. Среди прочего, он писал про коррупцию в силовых структурах, в том числе о полковнике Смирнове и его коллегах.

Смирнов находился в петербургском СИЗО «Кресты». В конце 2025 года Следственный комитет завершил расследование в его отношении и передал материалы для утверждения обвинения в Генпрокуратуру.

По данным 78.ru, военный комиссар Санкт-Петербурга Марат Усманов ходатайствовал об освобождении Смирнова. 19 января 2026 года производство делу о трех убийствах приостановили. 22 января его доставили в воинскую часть, а 23 числа он отбыл в Воронеж, чтобы приступить к службе.