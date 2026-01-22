В Петербурге освободили из-под стражи и отпустили на СВО полковника полиции в отставке Михаила Смирнова, который сознался в убийстве троих человек, в том числе журналиста «Фонтанки» Максима Максимова. Об этом сообщают сама «Фонтанка» и сайт телеканала «78».

Об освобождении Смирнова ходатайствовал военный комиссар Петербурга Марат Урмансов. В связи с положительным решением производство по уголовному делу о трех убийствах было приостановлено 19 января, передает «78».

По сведениям «Фонтанки», ночью 22 января Смирнова доставили в воинскую часть, в пятницу, 23-го, он отбывает в Воронеж.

До этого экс-полицейский находился в СИЗО «Кресты», его дело готовилось к передаче в суд. В конце декабря «Фонтанка» писала, что Следственный комитет завершил расследование и направил материалы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

«Ждет офицерская должность»

По сведениям издания, Смирнов, которого задержали в мае 2024 года, в июне того же года заключил трехлетний контракт с Минобороны. В сентябре 2024-го начальник пункта отбора ходатайствовал о приостановке предварительного следствия, но в отделе по расследованию особо важных дел ответили отказом. Старший следователь объяснил отказ необходимостью проверить экс-силовика на связи с ВСУ и спецслужбами Украины.

Защита Смирнова пожаловалась в суд и в апреле 2025-го добилась того, чтобы отказ следствия отпустить его окончательно признали необоснованным.

«Фонтанка» сообщает, что экс-полицейского «ждет офицерская должность в штурмовом подразделении с выполнением обязанностей в зоне СВО». Сам Смирнов, которому в 2026-м исполняется 62 года, говорил, что готов к предстоящему назначению, поскольку имеет боевой опыт, в том числе участвовал в освобождении населенных пунктов.

Михаил Смирнов в прошлом занимал должность замначальника отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу. На момент задержания весной 2024 года говорил, что возглавляет отдел экономической безопасности на одном из заводов.

«Что он ко мне прицепился?»

Смирнов обвиняется в трех убийствах, совершенных много лет назад, во всех трех он сознался, в том числе в интервью «Фонтанке» в феврале 2025 года.

В 1998 году он организовал подрыв машины в Петербурге. Тогда он и еще два человека под видом сотрудников ГАИ остановили автомобиль, в котором, помимо водителя, находились двое бизнесменов и криминальный авторитет, и прикрепили под водительское сиденье взрывное устройство. Оно было приведено вскоре после отъезда машины, водитель Михаил Петухов погиб. Как поясняет «Фонтанка», это был конкурент группировки, куда входил приятель Смирнова.

В интервью экс-полицейский назвал это убийство «справедливым», потому что в машине, по его словам, «были конченые убийцы».

В июле 2001 года Смирнов вывез в лес и застрелил своего осведомителя по фамилии Алексеев, решив, что тот работал двойным агентом и сливал информацию бандитам, в том числе сорвал заранее подготовленную антикоррупционную операцию.

В конце 2024 года Смирнов также сознался в убийстве Максима Максимова, который работал корреспондентом «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) и числился пропавшим без вести с июня 2004 года. Он указал место захоронения тела, где вскоре действительно нашли останки журналиста.

«Вот из этих трех убийств я искренне раскаиваюсь только с Максимовым. Потому что эта дурацкая причина — моя привычка не отступать, если уже принял решение. Она мне и помешала за эти три месяца, пока я готовился, все-таки не сделать это», — говорил экс-полицейский в интервью.

Решение убить журналиста он объяснил тем, что он несколько лет «сопровождал» его работу и искал на него информацию из разных источников.

«Что он ко мне прицепился? Но где-то начиная с 99-го года он регулярно освещал мои реализации», — говорил Смирнов.

Когда же в 2004-м они встретились лично, то у Смирнова, по его словам, «возникло убеждение», что Максимов хотел договориться с ним за деньги.

«И тут я понимаю, что все его публикации, весь этот журналист, который считается честным, принципиальным, является не более чем маской. На самом деле он негодяй. Всё — маски сброшены. Он под маской честного человека на самом деле выкручивает свои интересы. Всё — я его убью», — вспоминал ход своих мыслей Смирнов.

В том же интервью «Фонтанке» он рассказал, что с нетерпением ждет отправки на СВО и готов «бить врага на войне безжалостно и без счета».