Глобальное неравенство между богатыми и бедными достигло крайних масштабов — как оказалось, 10% людей с самыми высокими доходами зарабатывают больше, чем все остальные 90% вместе взятые. Такие данные приведены в докладе «Неравенство в мире в 2026 году», который подготовила авторитетная исследовательская организация The World Inequality Lab (WIL, Лаборатория мирового неравенства).
По стоимости активов разрыв тоже драматический — 75% всего благосостояния, как выяснилось, сконцентрировано в руках у 10% богачей, тогда как на долю бедных приходится лишь 2% мирового достатка.
Согласно отчету, во всем мире менее 60 тыс. человек — а именно мультимиллионеры, составляющие 0,001% населения — контролируют в три раза больше богатства, чем половина человечества.
Также исследование показало, что во всех регионах мира сохраняется гендерное неравенство в уровне оплаты труда. Женщины в среднем зарабатывают лишь 61% от того, что зарабатывают мужчины за рабочий час.
Еще один вывод состоит в том, что богатейшая часть населения планеты в основном ответственна за ухудшение климата из-за выбросов углекислого газа — на их долю приходится 77% вредных выбросов, связанных с частной собственностью, тогда как на долю беднейшей половины лишь 3%.
Разрыв между богатыми и бедными достиг колоссальных размеров, потому что последовательно и быстро прогрессирует, проследила WIL.
Она указала, что начиная с 1990-х годов состояние миллиардеров и мультимиллионеров росло примерно на 8% в год, что почти вдвое превышает темпы роста благосостояния остального человечества. Скромные успехи самых бедных меркнут на фоне необычайного накопления богатства на самом верху, говорится в резюме по докладу.
«В результате мы имеем мир, в котором крошечное меньшинство обладает беспрецедентной финансовой властью, в то время как миллиарды людей не приблизились даже к базовой экономической стабильности», — пишут авторы исследования.
Они заключили, что необходимы срочные меры по сокращению неравенства, поскольку речь уже не только о борьбе с несправедливостью. Экстремальное неравенство представляет угрозу для устойчивости мировой экономики, стабильности демократических обществ и экосистем, подчеркнули в лаборатории.
Доклад о неравенстве в мире выпускается каждые четыре года, начиная с 2018-го, в сотрудничестве с Программой развития ООН. В работе над ним участвуют 200 ученых со всего мира и используются сведения из крупнейшей базы данных об исторической эволюции глобального неравенства. Выводы, представленные в докладе, ложатся в основу национальных и международных дебатов о фискальной реформе, налогообложении богатых и перераспределении доходов.