Глобальное неравенство между богатыми и бедными достигло крайних масштабов — как оказалось, 10% людей с самыми высокими доходами зарабатывают больше, чем все остальные 90% вместе взятые. Такие данные приведены в докладе «Неравенство в мире в 2026 году», который подготовила авторитетная исследовательская организация The World Inequality Lab (WIL, Лаборатория мирового неравенства).

По стоимости активов разрыв тоже драматический — 75% всего благосостояния, как выяснилось, сконцентрировано в руках у 10% богачей, тогда как на долю бедных приходится лишь 2% мирового достатка.

Согласно отчету, во всем мире менее 60 тыс. человек — а именно мультимиллионеры, составляющие 0,001% населения — контролируют в три раза больше богатства, чем половина человечества.

Также исследование показало, что во всех регионах мира сохраняется гендерное неравенство в уровне оплаты труда. Женщины в среднем зарабатывают лишь 61% от того, что зарабатывают мужчины за рабочий час.

Еще один вывод состоит в том, что богатейшая часть населения планеты в основном ответственна за ухудшение климата из-за выбросов углекислого газа — на их долю приходится 77% вредных выбросов, связанных с частной собственностью, тогда как на долю беднейшей половины лишь 3%.

Разрыв между богатыми и бедными достиг колоссальных размеров, потому что последовательно и быстро прогрессирует, проследила WIL.

Она указала, что начиная с 1990-х годов состояние миллиардеров и мультимиллионеров росло примерно на 8% в год, что почти вдвое превышает темпы роста благосостояния остального человечества. Скромные успехи самых бедных меркнут на фоне необычайного накопления богатства на самом верху, говорится в резюме по докладу.

«В результате мы имеем мир, в котором крошечное меньшинство обладает беспрецедентной финансовой властью, в то время как миллиарды людей не приблизились даже к базовой экономической стабильности», — пишут авторы исследования.

Они заключили, что необходимы срочные меры по сокращению неравенства, поскольку речь уже не только о борьбе с несправедливостью. Экстремальное неравенство представляет угрозу для устойчивости мировой экономики, стабильности демократических обществ и экосистем, подчеркнули в лаборатории.