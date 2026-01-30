В 2025 году, обратил внимание RTVI, на российском рынке труда сформировался новый устойчивый тренд — с одной стороны количество соискателей работы выросло, однако число реальных вакансий резко сократилось. Согласно подсчетам рекрутерских агентств, в России на одну вакансию приходится уже 8,6 претендентов. При таком дисбалансе работодатель перестал держаться за сотрудников и теперь диктует правила при найме. В этом году эта тенденция сохранится, при этом офисным работникам будет все труднее найти хорошую работу, а острый дефицит рабочих кадров в промышленности, строительстве и медицине останется острой проблемой, замедляющей экономический рост.

По данным декабрьского “Краткого обзора рынка труда”, подготовленного компанией Head Hunter, к началу 2026 года российский рынок труда стал “рынком работодателя”. Такое определение дается в тех ситуациях, когда уровень конкуренции соискателей за рабочие места становится высоким — об этом свидетельствует отношение среднего числа активных резюме к среднему числу активных вакансий (HH-индекс). В декабре 2025 года HH-индекс достиг 8,6.

По данным Head Hunter, сейчас на рынке вакансий сильно меньше, чем соискателей, при этом дефицит рабочей силы и рекордно низкая безработица сохраняются.

Дефицит «синих воротничков»

Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анна Зудина объяснила в разговоре с RTVI, что сейчас на российском рынке труда при рекордно низкой безработице растет конкуренция за рабочие места в отдельных отраслях и компаниях. При этом общие показатели найма остаются достаточно устойчивыми, так что очень важно учитывать специфику динамики внутри отраслей.

«Есть отрасли, где разворачивается наиболее острая конкуренция среди соискателей, например, консалтинг, PR, медиа, журналистика, IT, административная деятельность, творческая сфера. А есть отрасли, где напротив наблюдается серьезный дефицит работников: медицина и фармацевтика, общественный транспорт, строительство, некоторые направления промышленности», — объяснила она.

Арина Хромова, карьерный эксперт и соосновательница сервиса поиска работы careerspace.app подтвердила в разговоре с RTVI, что вакансий на рынке труда действительно становится меньше, причем такая тенденция началась с конца 2024 года и продолжится в 2026-м. Наиболее заметен этот тренд в нише “белых воротничков” — офисных работников, с которыми преимущественно имеет дело careerspace.

Эксперт отмечает, что никакого дефицита кадров в нише “белых воротничков” не было ни в 2023 году, ни в последующем. “Дефицит кадров в России был, но в нише “синих воротничков” — это курьеры, таксисты, строители, грузчики, разнорабочие и так далее. Это объяснялось несколькими причинами, в том числе большим запросом на найм со стороны ВПК и ужесточением политики в отношении мигрантов. Все это привело к тому, что у бизнеса случился дефицит трудовых ресурсов”, — говорит Хромова.

Почему вакансий становится меньше?

Анна Зудина объясняет сокращение числа вакансий, которое наблюдают в Head Hunter, тем, что работодателям, представленным на платформе, нужно повышать производительность труда и оптимизировать расходы. В такой ситуации, по мнению Зудиной, они предпочитают удерживать уже нанятых сотрудников и вкладываться в повышение их квалификации.

“Факторами здесь являются как общие структурные изменения в экономике и финансовые ограничения на участие в “зарплатной гонке” для новых сотрудников — дорогие кредиты на развитие бизнеса, так и усложнение критериев поиска необходимых кандидатов — компании предъявляют все более четкие требования к нужной квалификации и навыкам для нового найма”, — говорит Зудина.

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников уверен, что любое рекрутинговое агентство видит достаточно специфический узкий сегмент рынка труда, а не общую картину. В целом на рынке труда, по его мнению, по-прежнему много вакансий, иначе Росстат уже начал бы фиксировать рост безработицы.

“Если смотреть оценки Росстата об уровне вакансий, они по-прежнему держатся на очень высоком уровне”, — объясняет Капелюшников. Он напомнил, что последние данные Росстата относятся к третьему кварталу 2025 года, а данных за четвертый квартал пока нет.

“Даже если уровень вакансий в четвертом квартале несколько упадет, я сильно сомневаюсь, что это может быть резкое падение. Таким образом, парадоксальная ситуация сохраняется: несмотря на полустагнацию в экономике, уровень безработицы фантастически низкий, а уровень вакансий сверхвысокий”, — утверждает Капелюшников.

Анна Зудина добавила, что далеко не за всеми активными резюме на платформах стоят люди, у которых вообще нет работы. Многие активные соискатели ищут работу с лучшими условиями, вторую работу или подработку.

При этом работодатели, по словам Арины Хромовой, “чувствуют себя примерно так же раскрепощенно, как соискатели чувствовали себя на перегретом IT-рынке в 2017-2021 годах”.