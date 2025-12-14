Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал Россию «угрозой» и заявил, что страны ЕС, соседствующие с Россией, попросят у Брюсселя денег на оборонные расходы, в том числе для укрепления границы. Об этом пишет Bloomberg.

Во вторник, 16 декабря, в Хельсинки пройдет саммит стран восточного фланга ЕС. В мероприятии, как рассказал Орпо, примут участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Главная цель встречи, по его словам, — выработать конкретные меры по укреплению обороны Евросоюза и согласовать общую позицию внутри блока по отношению к РФ.

«Россия — это угроза сегодня, завтра и на долгое время в будущем. Самое большое давление испытывают восточные края Европы», — заявил Орпо.

По его словам, участники встречи намерены «направить четкое послание в Брюссель» и добиться финансирования для оборонных проектов.

Финский премьер сообщил, что первоначально на пилотные программы планируется выделить около 1,5 млрд евро (примерно 1,8 млрд долларов), однако в следующем бюджете ЕС, с 2027 года, оборонные расходы могут вырасти до 135 млрд евро.

Участники саммита в Хельсинки планируют подать заявки на получение этих средств для укрепления обороны, включая модернизацию пограничной безопасности, систем противовоздушной обороны, технологий обнаружения и нейтрализации беспилотников, а также развития сухопутных войск.

После начала боевых действий между Россией и Украиной Финляндия пересмотрела свою политику нейтралитета и в 2023 году официально стала 31-м членом НАТО. Финско-российская граница является одной из самых протяженных среди стран Евросоюза — более 1,3 тыс. км.

Хельсинки не раз обвинял Россию в попытках провести гибридные атаки. Так, в 2023-2024 годах власти страны утверждали, что фиксируют неоднократные попытки организации нелегальной миграции через российско-финскую границу. Москва эти претензии отвергала.

Осенью 2023 года Финляндия полностью закрыла все наземные пункты пропуска на границе с Россией.

В 2023 году также произошло несколько инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, включая газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией и несколько телекоммуникационных кабелей. Хотя прямая причастность России к этим событиям не была доказана, европейские власти выразили серьезную обеспокоенность защитой критической инфраструктуры.

По оценкам западных экспертов, Финляндия обладает одной из самых боеспособных армий в Европе благодаря системе всеобщей воинской повинности и резерву около 900 тыс. человек. Правительство Орпо последовательно выступает за увеличение оборонных расходов ЕС и усиление коллективной безопасности на восточных границах блока.