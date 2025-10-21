Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев назвал негодяем бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Свое мнение Кремлев высказал специальном интервью RTVI.

«Для меня и для многих спортсменов это из всех президентов МОК самый негодяй. Я-то ему открыто это говорю, это он там за стенкой прячется, бегает постоянно. Я сколько в Лозанну приезжал: давайте с глазу на глаз разговаривать», — заявил Кремлев.

Томас Бах возглавлял Международный олимпийский комитет с сентября 2013-го по июнь 2025 года. В июне 2023 года IBA стала первой в истории спортивной федерацией, которую МОК лишил признания, фактически исключив ее из своего состава.

Олимпийский комитет обвинял ассоциацию в отсутствии прозрачности и полной финансовой зависимости от «Газпрома». IBA назвала решение МОК колоссальной ошибкой. В качестве альтернативы IBA была создана организация World Boxing.

На парижской Олимпиаде золотую медаль на женских соревнованиях по боксу в весовой категории до 66 кг завоевала алжирка Иман Хелиф, до 57 кг — представительница Тайваня Линь Юйтин. В 2023 году IBA дисквалифицировала их на чемпионате мира, пояснив, что генетические тесты выявили у спортсменок мужской набор хромосом XY.