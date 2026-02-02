Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Федерации легкой атлетики Москвы Олега Курбатова.

«Валентин Васильевич Балахничев умер сегодня ночью <…> Мы занимаемся организацией похорон», — рассказал Курбатов.

По его словам, причина смерти неизвестна.

Валентин Балахничев родился 23 апреля 1949 года в Луцке. В 1970 году стал мастером спорта по легкой атлетике, впоследствии работал инструктором по этому виду спорта, а также тренером по барьерному бегу. В 1975-м окончил Московский энергетический институт (МЭИ).

В 1980 году накануне Олимпиады в Москве Балахничев стал тренером сборной СССР. В 1987-м был назначен главным тренером сборной РСФСР по легкой атлетике.

Всероссийскую федерацию легкой атлетики Балахничев возглавлял почти 25 лет — с 1991 по 2015 год. Он подал в отставку в феврале 2015-го на фоне допингового скандала. В январе 2016-го Международная ассоциация легкоатлетических федераций пожизненно отстранила Балахничева от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой, признав его причастным к сокрытию допинг-проб Лилии Шобуховой. В 2020-м он был приговорен парижским судом к трем годам тюремного заключения в рамках процесса по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

С 1995 по 2007 год Балахничев занимал пост вице-президента Европейской легкоатлетической ассоциации. С 2000 по 2003 год Балахничев был заместителем и первым заместителем председателя Госкомспорта Павла Рожкова и руководителя Росспорта Вячеслава Фетисова. До ноября 2015 года был членом исполкома Олимпийского комитета России и Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.

Балахничеву были присвоены звания заслуженного тренера РСФСР (1980) и заслуженного работника физической культуры России (1997). Награжден орденами Почета (2006), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013) и медалью «За трудовое отличие».