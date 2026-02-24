Народная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет. О смерти кинозвезды в соцсетях сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук, также являющаяся актрисой.

Как рассказала женщина, причиной смерти ее матери стала лимфома головного мозга. Актриса уточнила, что Ирина Шевчук боролась с этим заболеванием последние три года.

«Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю», — написала актриса.

Афанасьева-Шевчук также поблагодарила врачей за оказанную помощь и сопроводила публикацию архивным снимком матери в молодости.

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. В школьные годы вместе с семьей переехала в Киев. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. С 1972 года работала на киностудии имени Довженко, а с 1983 года — на киностудии имени Горького.

Всесоюзную известность актрисе принесла роль Риты Осяниной в фильме «…А зори здесь тихие», вышедшем на экраны в 1972 году. Картина режиссера Станислава Ростоцкого стала одной из самых популярных военных драм в советском кинематографе.

В фильмографии актрисы более 50 работ. Среди них картины «Белый Бим Черное ухо», «Государственная граница», «Приключения желтого чемоданчика», «Мужской зигзаг», «Курортный роман», «Там вдали, за рекой» и «Абитуриентка».

Ирина Шевчук состояла в браке с композитором Александром Афанасьевым, который скончался в 2020 году.

Дата и место похорон актрисы пока не называются.