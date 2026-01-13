Администрация Белого дома опубликовала в соцсети X фотоколлаж, изображающий президента США Дональда Трампа, который через окно Овального кабинета изучает карту Гренландии. Туда также смотрит сидящий у него за спиной вице-президент Джей Ди Вэнс. Подпись к коллажу гласит: «Нажми, чтобы мониторить ситуацию».

Из названий, обозначенных на карте, можно увидеть только два, вмещенных полностью и обозначенных жирным шрифтом в черном цвете — собственно Гренландия и Туле, как ранее называлась американская авиабаза на северо-западе Гренландии (ныне космическая база Питуффик).

По мнению некоторых СМИ, это может быть своеобразной иллюстрацией недавнего заявления Трампа о том, что он хотел бы договориться с Данией насчет американского контроля над Гренландией, но если не удастся пойти легким путем, то США добьются своего «жестким способом».

Ранее в январе жена советника Трампа по вопросам внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти Миллер запостила в X карту Гренландии в цветах американского флага.

Сам Трамп накануне публикации коллажа из Белого дома высмеял оборону Гренландии.

«Вы знаете, что представляет собой их оборона? Две собачьи упряжки. Тем временем там повсюду находятся российские и китайские эсминцы и подводные лодки», — сказал глава Белого дома.

Старший военный корреспондент Newsweek Элли Кук после этого отметила в своей публикации, что хотя внешняя и оборонная политика Гренландии находится в ведении Дании, сами США по договору 1951 года имеют военное присутствие на острове и широкие полномочия по обороне.

По данным издания, на базе Питуффик сейчас дислоцировано около 150 американских военнослужащих, осуществляющих круглогодичные воздушные операции.

«База имеет жизненно важное значение для обнаружения и уничтожения любых ракет, направляющихся к материковой части США, для мониторинга космического пространства и наблюдения за подводными лодками», — говорится в статье.

Вместе с тем бывший глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал США Глен ван Херк указал на недостаточность инфраструктуры и ресурсов, которые имеются на территории. По его оценке, они способны обеспечить лишь «незначительную часть» того, что, вероятно, потребуется для защиты Северной Америки и Европы в случае кризиса или конфликта.

Трамп давно говорит о необходимости США приобрести Гренландию из-за ее стратегического положения между Северной Америкой и Европой. С начала января он также повторяет, что остров нужен Вашингтону «с точки зрения национальной безопасности».

На встрече с главами нефтяных компаний 9 января американский лидер заявил, что США должны установить контроль над Гренландией, потому что иначе ее «захватят» Россия или Китай и таким образом окажутся в ближайшем соседстве с США.