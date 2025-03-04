В лесном массиве на территории брянского города Сельцо 4 марта были обнаружены обломки ракеты ATACMS, которая ранее была сбита российскими подразделениями ПВО при попытке атаковать регион. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«Наши силы противовоздушной обороны Минобороны РФ успешно сбивают эти ракеты. Благодаря профессионализму специалистов-взрывотехников регионального управления Росгвардии и Министерства обороны РФ, обнаруженная часть ракеты была успешно обезврежена при соблюдении всех необходимых мер безопасности», — заявил глава региона.

Такие же ракеты ранее использовались ВСУ для атаки на Таганрог Ростовской области, Курскую область, Брянскую область.

Напомним, в ноябре 2024 года Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область шестью ракетами ATACMS. Фрагменты одной из них упали на территорию военного объекта, спровоцировав возгорание. Это произошло после того, как США разрешили Украине наносить удары вглубь России дальнобойными снарядами западного производства.

Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявлял, что тем самым Запад сигнализирует о своем желании добиться эскалации ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский уклонился от просьбы прокомментировать ту атаку, заявив при этом, что у Киева есть соответствующие возможности.

Недавно, в феврале 2025 года, в СМИ появились предположения о том, что на фоне поражений на основной линии фронта украинские войска могут попытаться вторгнуться в Брянскую область и захватить там определенные территории по аналогии с тем, как это произошло под Курском. ФСБ сообщала о попытках украинских диверсантов проникнуть в регион еще в прошлом году.