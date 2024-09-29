В материалах дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, появилось упоминание о двух автомобилях, которые ранее там не фигурировали: это Cadillac и раритетное ретро-авто, уточняет РИА Новости.

По данным агентства, из документов следует, что Иванову принадлежали Cadillac Escalade 2021 года и автомобиль 1967 года выпуска. Судя по данным портала Auto.ru, цена указанной в деле модели «Кадиллака» при продаже с рук варьируется от 8 до 17 млн рублей.

РИА Новости сообщало, что на 2019 год в автопарке Иванова было задекларировано 12 автомобилей, включая Chevrolet Suburban и ЗиС-110, стоимость которого варьируется от 11 до 18 млн рублей. У супруги чиновника на тот момент в собственности числились Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.

В мае принадлежавший Иванову внедорожник Chevrolet Suburban был выставлен на продажу за 2,5 млн рублей с указанием на то, что побывал в аварии. Повреждения, перечисленные в объявлении, позволили РИА Новости предположить, что джип врезался во что-то невысокое. Перед продажей его перерегистрировали на новый госномер. Прежние номера остались у бывшего владельца. «По данным интернет-ресурсов, стоимость аналогичных госномеров превышает 1,3 миллиона рублей», — уточняло агентство.

Накануне, 28 сентября, РИА Новости сообщило, что при обысках по месту жительства и на работе у Тимура Иванова было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, которое следователи отправили на баллистическую экспертизу. До этого стало известно, что дома и в рабочем кабинете экс-замминистра обороны в ходе обысков нашли крупные суммы наличными, не соответствующие официальным доходам чиновника.

23 сентября суд арестовал по делу Иванова два нежилых помещения особняка в Чистом переулке Москвы. Кадастровая стоимость одного из них составляет 73 млн рублей. Кроме того, в рамках расследования арестованы 43 банковских вклада бывшего заместителя Шойгу в трех российских банках.

24 сентября источник в правоохранительных органах сообщил, что уголовное преследование Иванова связано с хищением средств при строительстве трех кадетских корпусов, включая Омский и Кемеровский. По предварительным данным, ущерб по делу оценивается почти в 2,2 млрд рублей: работы на эту сумму, судя по итогам проведенной проверки, не были выполнены в ходе строительства.

Самый богатый чиновник Минобороны

На посту заместителя министра обороны России Сергея Шойгу Тимур Иванов считался самым состоятельным чиновником ведомства, поэтому не раз становился объектом журналистских расследований.

Он отвечал за военную ипотеку, управление имуществом, жилищное и медицинское обеспечение армии, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, а также курировал строительство космодрома Восточный, пункта базирования подводных лодок на Камчатке и военных госпиталей. После начала военной операции на Украине Иванову поручили контроль за восстановлением Мариуполя.

По итогам 2018 года Forbes ставил семью Иванова на первое место среди богатейших российских силовиков: их с супругой совокупный годовой доход достиг 136,7 млн рублей, из которых сам замминистра задекларировал лишь 13,6 млн рублей.

Советский ЗиС-110 и дом на 1500 «квадратов». Что задекларировал замминистра Иванов за карьеру в Минобороны

В декларации Иванова за 2019 год были указаны личные доходы в размере 14,2 млн рублей, квартира площадью 44 кв. метров, автомобили Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz, ЗИС 110, грузовик Ford Transit и три мотоцикла ― Triumph, М72 и MV Аgusta. Супруга чиновника задекларировала 8 млн рублей дохода, квартиру площадью 300 кв. метров, автомобили Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.

С 2021 года министерство обороны прекратило обнародовать данные о доходах заместителей главы ведомства, руководствуясь законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Их декларации за 2017-2019 годы также были удалены из открытых источников.

Тимура Иванова арестовали в апреле по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) путем получения «услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По делу также арестованы директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин. Иванов вину не признает.

После ареста Иванова глава думского комитета по защите семьи Нина Останина призывала передать принадлежащую ему «роскошную усадьбу» в коттеджном поселке Панкратово в Тверской области под детский лагерь или реабилитационный центр для участников военной операции.