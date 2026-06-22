Немецкие и французские парламентарии выступили с совместным призывом усилить меры против так называемого теневого флота России, сообщает DPA со ссылкой на проект соответствующего документа. Авторы инициативы предложили проводить более строгие инспекции и задержания судов, нарушающих международные правила.

«Теневой флот» представляет собой в том числе серьезную угрозу безопасности и экологии, говорится в документе. Как утверждают его авторы, речь идет о старых судах, которые не обслуживаются надлежащим образом и не соответствуют международным стандартам. Некоторые из них использовались «в целях диверсий или шпионажа», сказано в документе.

С призывом к более решительным мерам в отношении «теневого флота», в частности, выступила лидер партии «Зеленые» Франциска Брантнер. Ее обращение адресовано министру внутренних дел Александру Добриндту. По мнению Брантнер, немецким властям следует на регулярной основе проводить досмотр судов, входящих в «теневой флот».

Эксперт по внешней политике парламентской фракции блока ХДС/ХСС Юрген Хардт указал, что практика использования таких судов подрывает безопасность Европы и эффективность санкций. В свою очередь председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер заявил, что «теневой флот» помогает российским властям получать доходы.

Инициатива будет рассмотрена и, как ожидается, принята на заседании Франко-германской парламентской ассамблеи в понедельник, 22 июня.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что в 21-й пакет санкций против России, помимо прочего, войдут 30 судов, которые, по версии Евросоюза, являются частью «теневого флота».

В последние месяцы европейские власти заявляли о задержании нескольких связанных с РФ судов «теневого флота» по подозрению в нарушении санкций. Такие случаи носят единичный характер, а суда, как правило, позже освобождают. В конце мая ВМС Франции при поддержке Британии задержали шедший из России танкер Tagor, а в середине июня британские военные перехватили нефтетанкер, якобы относящийся к «теневому флоту».

В Кремле задержания российских судов считают незаконными и граничащими с пиратством. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев называл понятие «теневого флота» юридической фикцией. Говоря о случаях нападения на российские суда, он указал, что речь идет о планах европейцев осуществить сценарий «военной эскалации», нащупать «границы нашего терпения» и спровоцировать на активные ответные меры.