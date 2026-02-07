Генерал-лейтенант Владимир Алексеев сам проведет «операцию возмездия» за покушение на него, когда оправится от полученных ранений. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы Евгений Попов.

«Слава богу! Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует и реализует сам», — прокомментировал он сообщение ТАСС о том, что раненый военный пришел в себя после операции и находится в сознании, а врачи делают осторожные прогнозы об отсутствии угрозы его жизни.

Ранее сегодня стало известно, что непосредственный исполнитель покушения на генерала и его пособник задержаны, их экстрадировали в Россию из Дубая. Оба они после попытки убить Алексеева покинули страну в расчете скрыться за рубежом. По данным «Коммерсанта», киллера уже допросили в Москве, и 8 февраля суд изберет ему меру пресечения.

Покушение на Алексеева было совершено утром 6 февраля. В него несколько раз выстрелили на лестничной площадке 24-го этажа при выходе из квартиры. Генерал вступил с убийцей в схватку, попытавшись его обезоружить, и в ходе борьбы был трижды ранен, в том числе в спину. Один из выстрелов задел жизненно важные органы.

Раненого госпитализировали и экстренно прооперировали. Следком возбудил уголовное дело по двум статьям УК — о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Военкоры отметили важную роль Алексеева на СВО — в частности, при проведении операции на «Азовстали». Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя покушение на генерала, связал его со стремлением Украины саботировать переговорный процесс.