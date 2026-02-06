Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева демонстрирует тот факт, что Киев готов пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса, и готового сделать режим, и готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования», — сказал министр.

Утром 6 февраля неизвестный выстрелил в замначальника ГРУ Владимира Алексеева, когда тот вышел из своей квартиры на 24 этаже. Генерал находится в реанимации, пули задели жизненно важные органы, передает канал. Врачи пытаются спасти генерала. Baza утверждает, что он потерял много крови, прежде чем прибыла бригада скорой.

В настоящее время идет розыск нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30; ч. 1 ст. 105 УК ) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину докладывают о расследовании дела по факту покушения на замначальника ГРУ. Он добавил, что высокопоставленные военные «однозначно» находятся под угрозой в период боевых действий. Однако рассуждать о том, как обеспечивать им безопасность, — это прерогатива спецслужб, а не Кремля, подчеркнул Песков.