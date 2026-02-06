Президенту России Владимиру Путину докладывают о расследовании дела по факту покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас специальные службы делают свое дело. Разумеется, докладывается главе государства. Мы желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что высокопоставленные военные «однозначно» находятся под угрозой в период боевых действий. Однако рассуждать о том, как обеспечивать им безопасность, — это прерогатива спецслужб, а не Кремля, подчеркнул Песков.

Покушение на генерал-лейтенанта ГРУ Владимира Алексеева было совершено около 7:00 мск 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. По утверждению Shot, неизвестный трижды встретил ему в спину, когда тот вышел из своей квартиры на 24 этаже. Стрелок предположительно поджидал мужчину на лестничной клетке этажом выше, выстрелы раздались в лифтовом холле многоэтажки.

Скорую вызывали жители дома. Они рассказали Shot, что услышали выстрелы, а затем — крики. По их словам, после произошедшего весь этаж был залит кровью, а нападавший сразу же скрылся. Телеграм-канал не исключил, что стрелять в генерала могла женщина. Об этом также пишет «Коммерсантъ». Газета добавляет, что рассматривается версия о связи стрелявшего со спецслужбами Украины.

Алексеева госпитализировали, врачи оценивают его состояние как тяжелое — одна из пуль задела жизненно важные органы. Источники «Ъ» в правоохранительных органах уточнили, что активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30; ч. 1 ст. 105 УК ) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК).