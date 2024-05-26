Нижний порог доходов при изменении НДФЛ может быть установлен на уровне двукратного размера средней номинальной зарплаты в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на расширенные рекомендации по изменению налоговой системы, утвержденные профильным комитетом Госдумы.

Как отмечают депутаты, такая мера необходима в том числе для сохранения конкурентоспособности России по сравнению с другими «дружественными странами во избежание перетока налоговой базы и кадров в эти страны».

Кроме того, такое решение позволит большинству граждан избавиться от повышенной налоговой нагрузки, убеждены парламентарии. Сейчас в России действует двухступенчатая шкала со ставкой в 13%, а для части налогов выше 5 млн рублей в год — 15%.

В Госдуме считают, что повышать ставки действующей двухступенчатой шкалы «нецелесообразно». Вместо этого они рекомендуют ввести «многоступенчатую шкалу налогообложения, так чтобы было обеспечено плавное повышение налоговой нагрузки в зависимости от получаемых доходов, что сгладит переход из одной категории в другую».

Росстат указывал, что по итогам 2023 года средняя номинальная зарплата в России составила 74 854 рубля в месяц. Ее двукратный размер — 149 708 рублей, что в пересчете на год дает почти 1,8 млн рублей доходов.

В 2024 году, согласно базовому прогнозу Минэкономики, среднемесячная зарплата в России составит 83 698 рублей. В этом случае в годовом выражении двукратный размер достигнет примерно 2 млн рублей. Если законодательство в части прогрессии НДФЛ изменится, новые правила вступят в силу не раньше 1 января 2025 года.

В то же время депутаты не рекомендуют менять налоговые ставки для самозанятых. Сейчас порог для применения налога на профессиональный доход составляет 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц. Доходы самозанятого до достижения облагаются ставками 4% с доходов от физлиц или 6% с доходов от юрлиц и ИП.

Специальный налоговой режим для самозанятых был введен в России в 2019 году. Он предполагает, что индивидуальные и физические лица могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4% или 6%. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, этот режим работает эффективно. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что он останется неизменным как минимум до 2028 года.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам также рекомендует увеличить стандартные налоговые вычеты для семей с двумя детьми — до 2800 рублей, для семей с тремя и более детьми — до 6 тыс. рублей. Ранее говорилось, что такие меры будут предусмотрены для детей с невысоким доходом.

Кроме того, депутаты поддержали идею Силуанова, предложившего ввести новый налоговый вычет для многодетных семей за счет средств федерального бюджета по итогам налогового периода.