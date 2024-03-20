Российская экономика встретила новый президентский срок в турбулентном состоянии. Пик перегрева вроде бы пройден, но цены на товары и услуги продолжают расти, а спрос не спешит снижаться. Дефицит бюджета на фоне военной операции уже второй год превышает 3 трлн рублей, и, судя по всему, властям предстоит найти новые источники для пополнения казны. Что будет с экономикой во время следующего президентского срока, RTVI выяснял у экспертов.

Российская экономика в 2023 году выросла, по словам Владимира Путина, на 3,6%. Он отметил, что по этому показателю страна превысила среднемировые тренды (Всемирный банк оценивает рост мировой экономики в 2,6%). Опросы предприятий и отчеты Банка России показывали: бизнес оптимистично смотрит в грядущий 2024-й.

Причиной роста экономики стали большие вливания денег из бюджета, в том числе на гособоронзаказ и выплаты участникам военной операции. Обратной стороной монеты стала высокая инфляция — итоговый показатель за 2023 в 7,44% почти в два раза превзошел планы ЦБ. При этом аналитики оценивают потребительскую инфляцию в 20%.

По отдельным группам товарам цены выросли еще значительнее: так, страна пережила топливный кризис, а цены на яйца местами повысились на 60%. Инфляцию подстегивало рекордное повышение зарплат — предприятия переманивали рабочие руки на фоне исторически низкой безработицы.

В 2024 год эти факторы продолжат влиять на российскую экономику наравне с санкциями и геополитическими рисками.

Зарплаты и цены

«Средняя продолжительность рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа — максимума за 19 лет. Во многих опросах предприятия отмечают рекордно низкий уровень обеспеченности работниками и вынуждены переманивать их за счет предложения более высоких зарплат», — рассказала RTVI Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Кадровый дефицит привел к тому, что в течение 2023 года зарплаты были вынуждены поднять почти 80% промышленных предприятий, следует из опроса Института Гайдара. При этом каждое второе предприятие до сих пор считает повышение зарплат главной антикризисной мерой. Платить больше готовы как новым, так и старым сотрудникам.

На фоне перегрева рынка труда размер средней номинальной зарплаты (без учета инфляции) в 2023 году составил 73,7 тыс. руб. Это на 13% больше, чем годом ранее. Участники военных действий получают еще больше — от 210 000 руб., такие доходы позволяют им считаться новым средним классом.

Зарплаты сотрудников оборонно-промышленного комплекса выросли за два года на 30-60%. Среди самых высокооплачиваемых специальностей — слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, пружинщик-навивщик и инженер-электроник. Им платят от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Впрочем, ситуация на рынке труда начинает изменяться, обратил внимание Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в своем мартовском «Анализе макроэкономических тенденций».

«Хотя уровень безработицы и продолжает потихоньку снижаться, впервые за длительный промежуток времени, с весны 2022 года, очень заметно упал спрос на труд. Либо это ситуационный сбой в ранее сформировавшемся механизме, либо начало тенденции оптимизации занятости, а “запас” неэффективных рабочих мест в строительстве, сельском хозяйстве, торговле, охранной деятельности и др. весьма велик, либо признак рецессии — покажет время», — говорится в документе.

В Банке России отмечают, что деловые и потребительские ожидания остаются на высоком уровне. «Это стимулирует дальнейшее увеличение производства, активного найма и повышение заработных плат с переносом издержек на покупателя. При этом возможности расширения предложения ограничены», — предупреждает регулятор.

Почти 80% российских компаний в 2024 году планируют поднять цены на товары и услуги, полагают аналитики «Актион Финансы» (по итогам опроса руководителей более 500 крупных предприятий). О росте инфляции в различных сегментах потребительской корзины предупреждают и аналитики Тинькофф банка.

Основными целями краткосрочной политики, по их прогнозам, станут сдерживание инфляции в различных сегментах потребительской корзины и обеспечение доступа населения к типичным благам цивилизации.

«Такие цели <…> вероятно, будут достигнуты за счет снижения доходов крупных компаний. А впоследствии это может оказать негативное влияние на всю российскую экономику. После выборов строгость государственного контроля, скорее всего, спадет. По этой причине корпорации могут начать компенсировать понесенные ранее убытки за счет увеличения цен», — говорится в “Стратегии-2024” Тинькофф банка.

Что касается прогноза по зарплатам, то на горизонте шести лет будет наблюдаться неравномерный рост, полагает Зусманович.

“Опережающими темпами будет расти оплата труда наиболее дефицитных специалистов в тех регионах, где дефицит сильнее всего», — уточнил он.

При этом в 2024 г. у промышленности станет меньше возможностей поощрять сотрудников, полагают в Институте Гайдара. Многие могут выйти из зарплатной гонки, которая все больше раскручивает инфляционную спираль. Впрочем, многое зависит и от того, как долго военная операция и гособоронзаказ будут оставаться драйвером российской экономики.

Курс рубля

В 2023 году отечественная валюта чувствовала себя неустойчиво. В августе доллар пробил отметку в 100 рублей и вернулся к привычному уровню в 90 только к началу ноября. На фоне нестабильности рубля властям пришлось объявить о возвращении правила обязательной продажи валютной выручки.

Сейчас курс стабилизировался — с начала 2024-го он не поднимался выше 94. Но к концу года рубль продолжит планомерно ослабевать — до уровней, близких к 100 за доллар, говорят аналитики Тинькофф банка. При этом сильных движений курса не ожидается — учитывая то, какие ресурсы государства были брошены на его стабилизацию. В инвестиционно-финансовой компании «Солид» также полагают, что рубль не станут пускать выше отметки в 100.

Опрошенные RTVI эксперты говорят о том, что сейчас сложно прогнозировать курс, поскольку он во многом зависит не от экономических процессов, а от действий государства.

«Макроэкономические факторы говорят о том, что в целом курс национальной валюты будет склонен к снижению. В то же время действия ЦБ и правительства, очевидно, будут направлены на сохранение его параметров в определенных рамках. Поэтому прогнозировать курс рубля, как всегда, сложно», — сообщил RTVI Владимир Климанов, д.э.н., доцент, директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии.

Сколько-нибудь заметного укрепления курса рубля относительно мировых валют ждать не стоит, полагает Зусманович, делая прогноз на ближайший президентский срок. По его мнению, доллар, скорее всего, будет достаточно стабильной валютой, а евро будет сдавать свои позиции.

Налоги

В послании Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал введение «более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы». На этом фоне экспертное сообщество заговорило о грядущем переходе к прогрессивной шкале налогообложения.

Дискуссия о повышении налогов велась и сразу после выборов 2018-го. Тогда экономисты отмечали, что с учетом заявленных президентом целей — увеличения затрат на здравоохранение и образование — повышение налогов выглядит неизбежным. В бюджет 2024 года заложены высокие расходы на национальную оборону и безопасность (40% или 14 трлн руб.) При этом, как сообщил Минфин, дефицит бюджета России к концу февраля почти достиг лимита на весь год.

Инициативы, заявленные президентом в послании Федеральному собранию, и другие действия говорят о том, что потребуется увеличение расходов бюджета, полагает Климанов. “Наверняка нас ждут изменения в налоговой системе в части возможного введения или расширения прогрессивной системы налогообложения по НДФЛ и увеличения налоговой нагрузки на крупнейших налогоплательщиков. Хотя формально, скорее всего, нововведения будут действовать с 2025 года”, — сказал он.

Введение прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ является вероятным, считает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. В беседе с RTVI он предположил, что при доходе менее 360 тыс. руб. НДФЛ будет нулевым, при доходах от 360 тыс. до 5 млн рублей — 13%, при доходах от 5 млн до 10 млн руб. — 16-17%.

С тем, что нас ждет введение прогрессивной шкалы, согласен и Константин Зусманович, управляющий партнер экспертной группы «Механика финансов».

“В налогообложении для граждан мы скорее всего все же увидим некоторое увеличение налоговой нагрузки, прежде всего в виде прогрессивной шкалы налогообложения. Впрочем, со все еще невысокими по мировым меркам ставками, которые реально затронут меньшую часть населения. Налогообложение бизнеса может стать более дифференцированным по отраслям и регионам — в том числе с целью стимулирования развития экономики в конкретных направлениях”, — сказал он.

Впрочем, конкретные параметры власти пока не называют. Так что каким именно будет «более справедливое распределение налогового бремени», пока неизвестно.

Рынок труда

В октябре 2023-го уровень безработицы в России обновил исторический минимум в 2,9%. Сигнал казался позитивным: будто проблема безработицы, которая беспокоит людей по всему миру, приводит к массовой нищете и в конечном итоге угрожает политической стабильности, в России окончательно решена.

Но рекордно низкая безработица в России сопровождается нехваткой рабочих рук. В конце 2023 года эксперты РАН оценили дефицит кадров в России почти в 5 млн человек. Путин в феврале 2024-го заявил, что экономике не хватает как минимум 2,5 млн работников.

Кадровый дефицит стал следствием нескольких тенденций, рассказала RTVI Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Среди них:

демографический тренд (на рынок труда пришло относительно малочисленное поколение);

нехватка квалифицированных инженеров и рабочих;

отъезд из страны части молодых и квалифицированных специалистов;

мобилизация 2022 года и привлечение контрактников;

загрузка предприятий ВПК «в три смены»;

сокращение трудовой миграции из-за ослабления курса рубля.

В феврале от руководства Банка России, которое проявляло все это время серьезную обеспокоенность ситуацией на рынке труда, прозвучал первый робкий обнадеживающий сигнал, рассказала Беленькая.

«Напряженность на рынке труда перестала нарастать, по крайней мере в некоторых отраслях. Возможно, в силу перетока трудовых ресурсов между отраслями и регионами, а также инвестиций компаний в снижение трудоемкости производственных процессов. Однако пройден ли пик напряженности на рынке труда — вопрос пока открытый», — уточнила она.

Строить планы на ближайший президентский срок — 6 лет — сложно, но рынок труда вероятнее всего ждет значимый дефицит рабочей силы, рассказал RTVI Константин Зусманович, управляющий партнер экспертной группы «Механика финансов».

«Особенно это касается IT- и инженерной составляющей, квалифицированной рабочей силы на технологически сложных производствах. Особенно сильно этот дефицит будет ощущаться в регионах», — уточнил он.

Эксперты компании «Яков и партнеры» (бывший McKinsey в России) прогнозируют, что дефицит на рынке труда усилится к 2030 году. Он составит от 2 до 4 млн человек, а нехватка кадров сильнее всего отразится на обрабатывающей промышленности, транспорте и торговле.

При этом меры, о которых Путин говорил в послании Федеральному собранию (улучшение демографической ситуации, нацпроекты, направленные на профориентацию молодежи и подготовку кадров, вложения в цифровизацию) могут принести ощутимый эффект только в средне и долгосрочной перспективе, полагает Беленькая

Национализация и новая элита

О том, что в России появилась новая бизнес-элита, малоизвестная на Западе, писал Bloomberg. Издание составило список покупателей активов компаний, которые ушли из России после 2022 года. В нем оказались как малоизвестные игроки (Иван Таврин, Исайя Захарьяев), так и миллиардеры Виктор Харитонин и Егор Кульков.

С 1 января 2024 г. у президента появились новые полномочия — вводить внешнее управление на имущество и активы иностранных компаний, которые ушли с российского рынка из-за санкций. В то же время с 2020 года число дел, в которых Генпрокуратура оспаривает результаты приватизации 90-х, выросло в 8 раз. Это абсолютный рекорд за все время наблюдения.

По мнению опрошенных RTVI экспертов, в турбулентное время государство предпочитает установить прямой контроль за отраслями, напрямую влияющими на обороноспособность и безопасность страны, сохраняя при этом рыночные основы функционирования экономики. На этом фоне укрепляется элита старая, которая впоследствии может получить изъятые активы.

В то же время Владимир Путин рассказал о том, что в России появляется новая элита — те, «кто служат России, труженики и достойные люди», а не «набившие карманы в 90-х».

Формирование новой элиты — одновременно и неизбежность, и очень сложный процесс, полагает Зусманович.

«Поскольку очень большая часть «старой» элиты никуда не исчезнет, и будет подстраиваться под новые условия и задачи — как реально перестраиваясь, так и мимикрируя. Соответственно, и речь может идти не о смене элит, а лишь о постепенном «размывании» старой элиты новыми кадрами», — резюмировал он.

По прогнозам эксперта, этот процесс будет иметь очень постепенный и неоднородный характер, и на горизонте шесть лет окажет лишь весьма умеренное влияние на происходящее.

Рассчитывать только на себя

Выборы экономическую ситуацию в стране не меняют, полагает Владимир Климанов. “Скорее, можно говорить о корректировке стратегических направлений развития, тем более, что правительство будут переназначать в любом случае”, — добавил он.

По мнению эксперта, внешний фон для экономического развития России скорее всего останется негативным. Санкции недружественных стран не ослабнут, поэтому основным фактором сохранения устойчивости российской экономики будет ориентированность на внутренние ресурсы.