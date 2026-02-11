России необходимо организовать ответные акции на территории Украины после покушения на первого заместителя главы ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Комментируя задержание подозреваемых в причастности к покушению на Алексеева, Журавлев отметил, что спецслужбы Украины могут завербовать для своих целей человека любого возраста — как пенсионера, так и «подростка, никогда прежде не державшего в руках оружие».

Депутат считает, что обучить человека обращению с оружием и простейшим методам слежки «не слишком сложно».

«Поэтому предлагаю организовывать ответные акции на территории Украины, которые, уверен, сразу бы заставили врага больше заботиться о собственной безопасности, чем о вреде, который он может нанести России», — заявил он.

Парламентарий обратил внимание, что ФСБ быстро и эффективно расследует подобные преступления. Однако, по словам Журавлева, заказчиков и организаторов покушения невозможно задержать, поскольку они укрылись на Украине.

Генерал-лейтенанта Владимира Алексеева попытались застрелить 6 февраля на лестничной клетке возле его квартиры в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Он получил три пулевых ранения — два в брюшную полость и одно в ногу. Источники ТАСС сообщают, что генерал пошел на поправку, он находится в сознании и может разговаривать.

Стрелявшим оказался 66-летний уроженец Тернополя Любомир Корба. 7 февраля его задержали в Дубае, а его сообщника Виктора Васина — в Москве. 9 февраля они признали вину и дали показания о своих ролях в преступлении. Так, Корба стрелял в военного, а Васин снял для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные в общественном транспорте.

10 февраля МВД объявило в розыск пособницу покушения на Алексеева Зинаиду Серебрицкую, которая скрывается на Украине. По данным ведомства, в декабре 2025 года женщина арендовала квартиру в доме генерала.

Вскоре она начала активно общаться с соседями, собирать информацию о жертве и доступе в подъезд. Она же помогла Корбе проникнуть в дом — положила электронный ключ в тайник, откуда его забрал киллер.

В тот же день ФСБ отчиталось о задержании еще одного соучастника покушения. Им оказался сын уже задержанного Виктора Васина Павел, который помогал преступникам со слежкой, обеспечил их транспортом, видеорегистратором и трекером.

На допросе Павел Васин рассказал, что преступники наблюдали не только за Алексеевым, но и еще за двумя «высокопоставленными сотрудниками» Минобороны. Он добавил, что искал в интернете адреса проживания и данные об авто потенциальных жертв.